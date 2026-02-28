La I Feria Cofrade de Albacete aglutina a un millar de personas en plaza del Altozano

El alcalde, Manuel Serrano, visita la I Feria Cofrade. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, Manuel Serrano, ha felicitado a la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Albacete, con su presidente Antonio Martín al frente, por el éxito de la I Feria Cofrade que durante el día de hoy se celebra en la Plaza del Altozano, congregando este sábado a 1.000 personas.

El alcalde ha puesto en valor la importancia que tiene esta Feria a la hora de estrechar lazos de unión entre las cofradías y poner en valor nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, destacando su carácter solidario, ya que los fondos recaudados irán a parar a la gran labor que Afanion realiza a favor de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Según informa el Consistorio, el regidor alcalde ha destacado las actividades infantiles, las visitas guiadas al patrimonio cofrade, los estands de cofradías y comercios, y el ensayo solidario de bandas que ofrece esta Feria.

Además, Manuel Serrano ha animado a disfrutar de la programación musical que tendra lugar esta tarde con actuaciones de bandas de la capital y la provincia, esperando que esta Feria tenga continuidad en el tiempo y se siga celebrando edición tras edición.

En los estands están presentes la Junta de Cofradías de Albacete, las diferentes cofradías de la ciudad, comercios locales vinculados al ámbito cofrade, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana y asociaciones benéficas.

Este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer la cultura, la artesanía y el comercio cofrade, así como visibilizar el trabajo que se lleva a cabo.

De 17.00 a 19.00 horas, el escenario instalado en el Altozano acogerá la actuación de distintas bandas de la provincia de Albacete.

Está confirmada la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Sentencia de Albacete, la Banda de Cornetas y Tambores Señor de la Caña de Pozocañada, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de las Angustias de Albacete y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

La jornada concluirá a las 19.15 horas con el pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado, procedente de La Solana.

El recorrido partirá desde la Plaza Mayor, continuará por la calle Mayor y la calle Marqués de Molins hasta el Altozano, donde se interpretarán varias marchas, y proseguirá por el Paseo de la Libertad y la calle Isaac Peral hasta el Teatro Circo, donde finalizará en torno a las 19.45 horas.

La jornada culminará esa misma noche con el X Aniversario 'Olor a Incienso', un certamen de bandas de cornetas y tambores que se celebrará a las 20.30 horas en el Teatro Circo de Albacete y que pondrá el broche final a este día.