Ferimotor congrega en el recinto ferial de Albacete ofertas de 50 concesionarios y 48 nuevos modelos en su XXVI edición

Presentación de Ferimotor. - JCCM

ALBACETE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este martes en el Ayuntamiento la XXVI edición de la Feria del Automóvil Nuevo, Usado y de Ocasión, Ferimotor, que este año congregará las ofertas de todo tipo de gamas de coches de 50 concesionarios y las exhibiciones de 48 nuevos modelos del 7 al 10 de mayo en el recinto ferial, coincidiendo con la Feria Internacional del Queso. Además, esta edición irá acompañada de la primera Feria Expomoto, especializada en vehículos a dos ruedas.

Serrano ha destacado que esta nueva edición recibe "el impulso definitivo" al trasladarse "al corazón de la ciudad", el recinto ferial, que este año "se convierte en el nuevo emporio de actividad económica durante todo el año", gracias a la colaboración de empresarios y el sector económico de Albacete con un calendario lleno de actividades.

El primer edil ha detallado que la feria, además de "maridar con un producto que nos ha hecho internacionales como es el queso manchego", contará con la exposición 'Albacete a toda velocidad', sobre la historia del circuito local, charlas de profesionales del sector sobre puntos de recarga y compra de coches y la conferencia del piloto albaceteño Juan Carlos Torres, quien terminó el rally Dakar.

Ferimotor también contará con un componente solidario al destinar parte de la entrada a la asociación contra el cáncer Afanion.

MEJORES PROFESIONALES DEL SECTOR

Por su parte, el diputado provincia José Antonio Gómez ha señalado que el evento "contará con los mejores profesionales del sector" y servirá para "dar a conocer el potencial económico e industrial de la ciudad" impulsando el comercio local.

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, ha recordado que el sector del automóvil representa entre el 8 y el 10% del PIB de la provincia, disfrutando de un alto nivel asociativo y una red de talleres que sostienen la actividad económica en el mundo rural. Merino ha aprovechado la ocasión para recordar las ayudas directas del Gobierno regional a compradores y vendedores de cara a impulsar con financiación el proceso de transición tecnológica hacia vehículos híbridos y eléctricos.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios Concesionarios de Automóviles (Apreca), Leopoldo Rodríguez ha agradecido el cambio de ubicación al recinto ferial, convirtiendo esta "cita clave para el sector" en una oportunidad para "acercar aún más la oferta a los ciudadanos".

Rodríguez ha asegurado que Ferimotor y la primera edición de Expomoto permitirán "vivir de primera mano la experiencia del motor", siendo "la ocasión perfecta para adquirir un nuevo coche" al existir toda clase de ofertas para las distintas gamas.

En su anterior edición, Ferimotor registró las 8.500 visitas y 600 operaciones de venta de vehículos, más de un 5% del cómputo total anual de ventas, según los datos de Apreca.