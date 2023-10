FICA UGT analizará la realidad del sector agroalimentario nacional en unas jornadas el 17 y 18 de octubre en Ciudad Real

CIUDAD REAL/TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a acoger por primera vez la jornada que sobre el sector agroalimentario celebra la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT. Será los días 17 y 18 de octubre en Ciudad Real, encuentro que supone una posibilidad para analizar la realidad del sector.

Así lo han destacado tanto la secretaria de Comunicación y Adjunta a Secretaría General de UGT FICA, Lucía García-Quismondo, como el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Castilla-La Mancha, Raúl Alguacil, y el secretario de UGT en la región, Luis Manuel Monforte, en la presentación de dicho evento.

Según ha detallado García-Quismondo, en estas jornadas, que se celebrarán en el hotel Guadiana de Ciudad Real con presencia de representantes del Gobierno regional y del ministerio, se abordarán las buenas prácticas de convenios colectivos por comunidades y provincias, así como las relaciones laborales en el sector con países del entorno, como Marruecos, Argelia, Portugal, Francia e Italia, "para comparar las relaciones laborales de esto países con los que competimos con productos agroalimentarios".

El impacto de la subida del IPC, así como los retos para una transición justa en el sector agroalimentario, que tiene que adaptarse al crecimiento de las necesidades de alimentación y al cambio climático y a sus consecuencias, serán otras de las cuestiones que se aborden en estos dos días en Ciudad Real, según ha detallado la secretaria de Comunicación y Adjunta a Secretaría General de UGT FICA.

C-LM REGIÓN EMINENTEMENTE AGRÍCOLA

"Castilla-La Mancha tiene una extensión geográfica de 79.473 kilómetros cuadrados, de los cuales hay una superficie cultivada de un 46%, lo cual quiere decir que Castilla-La Mancha es una región altamente agroalimentaria", ha indicado a continuación Raúl Algualcil, que ha precisado que el sector agroalimentario en Castilla-La Mancha es uno de los sectores que tiene mayor nivel de mano de obra directa.

En este punto se ha referido a la salud de los temporeros que vienen a Castilla-La Mancha y que no son debidamente atendidos. "Aquella planificación que hubo hace años en Castilla-La Mancha, de los albergues, puesta a disposición para todos aquellos trabajadores que se dedicaran a este tipo de sectores, lleva sin actualizarse años y años y años. En los consejos agrarios lo estamos poniendo de manifiesto ante el gobierno civil, ante la inspección de trabajo y ante todo tipo de asociaciones. Las respuestas que nos dan para nosotros no son suficientes. Tenemos que velar no solo por el interés económico de los trabajadores, sino que los trabajadores vayan al campo y puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones dignas", ha reclamado el responsable de FICA Castilla-La Mancha, que ha incidido en la necesidad de actualizar dichas condiciones ante el cambio climático.

Por último, el líder regional de UGT ha indicado que estas jornadas que se van a desarrollar en Ciudad Real están "muy bien traídas" por parte de FICA a Castilla-La Mancha, región "eminentemente agraria".

Dicho esto, ha abundado en la necesidad primordial de revertir los convenios suelo que tienen muchos de los trabajadores del campo, a fin de que tengan mejores condiciones laborales. "Y eso pasa por mejorar esos convenios colectivos en la región bajo el paraguas del Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva", ha concluido.