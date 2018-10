Fiscal pide al jurado popular que no tengan "temor" en aplicar la prisión permanente para Nogueira

Actualizado 31/10/2018 16:35:52 CET

413100.1.500.286.20181031122051

Mantiene la petición de cuatro asesinatos pero plantea una alternativa de asesinato grupal

GUADALAJARA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal, en el escrito de conclusiones provisionales de peticiones de pena mantiene que Patrick Nogueira, el asesino confeso de Pioz, cometió cuatro asesinatos, y dirigiéndose al jurado le pide que, en base a las pruebas, "no tenga temor" y apliquen contra él la prisión permanente revisable porque "es revisable" y se olvidarán de él, pues "tendrá su tratamiento" pero considera que es una persona "con una tremenda maldad".

En su informe, el único que ha sido presentado por ahora, el Ministerio Fiscal no observa ninguna atenuante en Patrick, salvo la pequeña excepción de que entregara a la vuelta de marcharse a Brasil un móvil reseteado.

Otra alternativa que propone, en vez de las dos penas de prisión permanente revisable por la muerte de los pequeños y la pena de 40 años por los dos asesinatos de los mayores, es la de un asesinato grupal, esto es, una petición de prisión permanente revisable como grupo de más de una persona asesinadas y tres asesinatos --con 60 años en total--, incluyendo alevosía.

Para la fiscal Rocío Rojo, se trata de un hecho "que no admite ninguna duda que se ejecutó a una familia" y sobre la cuestión de quien es el autor de los hechos a su juicio está "clara desde el principio", y "se cierra la investigación en un par de días", pese a los rasgos psicopáticos, algo que no afecta a los hechos.

"FRÍO Y PREMEDITADO"

No sabe cual puede ser el motivo por el que los mató porque no está dentro de su cabeza, pero ha incidido en que no fue de manera impulsiva porque mató a tres personas, las descuartizó y esperó una hora, e incluso mientras dijo que se iba a duchar y a comer sándwich de atún, y luego esperó a Marcos, el cabeza de familia, unas horas para matarlo, lo que a su juicio desvela claramente que actuó "fría y premeditadamente".

La fiscal ha insistido dirigiéndose al jurado popular en que lo que se sabe sobre estos asesinatos no ha sido por Patrick "que ha mostrado versiones contradictorias", y "nunca ha contado como se han producido los hechos", sino por unas conversaciones de Whatsapp que tampoco fueron entregadas por él "de manera voluntaria" .

Ha explicado las conversaciones en las que Patrick Nogueirá relata a Marvin como lo ha hecho con mensajes como "mi cuchillo estaba cortando el garganta a ella"; afirma en referencia a la muerte de Janaina, que es a la primera a la que mató.

Según Rojo queda probado que ella estaba frente a él, pero niega que hubiera una actitud de defensa, ni tampoco en referencia al mordisco que le propino ella, que a su juicio pudo ser un "instinto de supervivencia" porque no esperaba el ataque y por tanto no está en actitud de defenderse pues se encontraba fregando los platos y le cortó "el cuello de forma instantánea".

"GRAN PERVERSIDAD"

En cuanto a los pequeños, la fiscal tiene claro que aunque "la defensa no ha querido hablar de la muerte de los niños" ella si quiso entrar en ello porque considera que "es la más ruin cobarde y perversa que se puede producir". "Los niños tuvieron que ver la muerte de su madre", algo que basa en que él mismo lo dice en uno de los mensajes a Marvin en los que menciona que "los niños están llorando, y se ríe", lo que indica una "gran perversidad".

Rojo piensa también que el acusado lo hace todo de "manera calculada", descuartiza los cadáveres y luego se lleva el teléfono de Marcos y llama al propietario de la vivienda para retrasar el hallazgo de los cadáveres y "esto es frío y calculado", e incluso se piensa un rato pensando que hará con los cadáveres.

Sobre la muerte de Marcos, la fiscal tampoco cree que tuvieran ninguna posibilidad de defensa porque él estaba armado con un cuchillo e unos 30 milímetros de hoja con el que causó la muerte de sus familiares. Y, en todo caso, si hubo un instinto de defensa fue el de supervivencia, el de poner las manos mejor que el cuello.

NOGUEIRA NO COLABORÓ

Frente al arrepentimiento y colaboración de la que habla la fiscal, Rojo tiene pleno convencimiento de que Patrick no colaboró con la justicia y volvió de Brasil para acogerse "bajo el paraguas de los derechos humanos", y además le dijo a la hermana que mejor volver a España pese a que aquí "eran cuarenta en vez de treinta de Brasil"

"Pero se confundió en una cosa, que hay permanente", y con cierta ironía dice que lo único que entrega Patrick es un teléfono "medio reseteado".

"Le convenía estar en las cárceles españolas porque tal y como dijo él, además aquí puede estudiar y dentro de unos años está fuera y le tratarían como un esquizofrénico y no lo pueden extraditar porque no existe convenio de extradición, hechos que demuestran a su juicio que su entrega fue interesada", ha afirmado.

También relata Rojo que "un hecho de estas características" acabarlo en dos años con las complejidades que "tiene es un éxito", ha afirmado la fiscal en referencia al atenuante de dilaciones indebidas que ha pedido a última hora la defensa.

Por último, la fiscal no quiso dejar pasar por alto la intervención de los peritos que practicaron el PET-TAC a Nogueira y dijo que "nunca conoció unos peritos de parte tan de parte como estos", pero si agradeció al jurado su actitud cooperativa en un juicio que calificó de "extremadamente duro".