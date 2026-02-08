Fiscalía pide 10 años de prisión para un hombre acusado de violar a su trabajadora de la limpieza en Almansa

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará este lunes, 9 de febrero, a F.C., acusado de agredir sexualmente a la trabajadora de la limpieza que había contratado en su casa de Almansa (Albacete), cometiendo un presunto delito por el que la Fiscalía ha pedido 10 años de prisión.

Según detalla el escrito de la acusación, los hechos ocurrieron en agosto de 2021, cuando el encausado agarró del pelo a la limpiadora en su casa antes de que se fuera tras una jornada de trabajo y le ordenó que se quitara la ropa mientras la conducía al dormitorio. Ella se negó, por lo que el procesado le abofeteó la mejilla, le quitó la ropa y la empujó a la cama, donde finalmente la agredió sexualmente entre golpes, mordiscos y amenazas.

A consecuencia de las agresiones, la mujer padeció hematomas y lesiones ligeras y una reacción de estrés aguda.

Además de los 10 años de prisión y una orden de alejamiento de la víctima, la Fiscalía también ha solicitado una indemnización de 5.000 euros.