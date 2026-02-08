Fiscalía pide 5 años de cárcel contra un acusado de atracar y herir con un cuchillo a un hombre en Villarrobledo

Archivo - Hospital de Villarrobledo - JCCM - Archivo

ALBACETE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado del Tribunal de Instancia nº3 de la Sección Penal de Albacete juzgará este lunes, 9 de febrero, a A.M.C., acusado de intentar atracar con un cuchillo y herir a un hombre en un parque del municipio albaceteño de Villarrobledo.

Según detalla el escrito de la acusación, los hechos ocurrieron la noche de julio de 2021, cuando el acusado se dirigió hacia la víctima, a quien conocía previamente, en el parque de los Jardinillos de Villarrobledo para pedirle dinero. Cuando la víctima se negó, el acusado intentó meterle la mano en los bolsillos, pero ésta se la quitó de encima. Entonces el procesado sacó un cuchillo metálico e intentó apuñalarlo en la tripa, aunque la víctima consiguió quitarle el arma, no sin antes sufrir un corte en un dedo que requirió después tratamiento quirúrgico.

Al ver el forcejeo, dos personas más intervinieron e hicieron una llave al procesado, tirándolo al suelo y dándole con más gente que no ha podido ser identificada una paliza que le causó una policontusión.

La Fiscalía ha solicitado una indemnización de 350 euros para la víctima y otra indemnización para el acusado de 425 euros que pide que paguen los dos hombres que lo tiraron al suelo y lo golpearon.