Fiscalía pide 5 años de cárcel para dos acusados de ofrecer dinero a cambio de sexo a dos menores en Albacete

ALBACETE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este miércoles, 11 de febrero, a O.S. y K.C.T., acusados de ofrecer a dos chicas menores de edad dinero a cambio de sexo en Albacete, delito por el que la Fiscalía ha pedido más de 5 años de prisión.

El escrito de la acusación detalla que los hechos ocurrieron una noche de enero de 2024, cuando las dos menores, de 14 y 16 años en ese momento, caminaban por la calle cuando fueron abordadas por los dos acusados, quienes les propusieron ir a su casa y tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Cuando las adolescentes se negaron, los encausados las empujaron y las introdujeron en un portal, pero estas consiguieron zafarse y huir hasta refugiarse en la casa de una de ellas. Allí esperaron unos minutos hasta que decidieron salir para volver al domicilio de la otra menor, momento en que una vez más se encontraron con los encausados, quienes les volvieron a insistir en tener sexo por dinero.

La Fiscalía ha considerado los hechos como un delito de prostitución, otro de prostitución de menores y otro delito leve de caocciones por los que ha además de la pena de prisión ha solicitado una indemnización de 1.500 euros para las víctimas y una orden de alejamiento.