Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un acusado de estafar 200.000 euros en falsas inversiones en Albacete

ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel para un hombre acusado de estafar unos 200.000 euros en Albacete a varias personas a las que convenció para que invirtieran en sus sociedades mercantiles con la promesa de realizar proyectos que nunca se cumplieron.

Según detalla al texto de la acusación, el procesado comenzó convenciendo en 2013 a dos personas para que realizaran inversiones a una de sus sociedades de un total de 112.000 euros para un proyecto de instalación de plantas de biomasa, garantizándoles en dos años la devolución del dinero con un incremento del 7,5%. Pasado este tiempo y a pesar de las constantes peticiones de devolución del dinero, el acusado "no tuvo en ningún momento voluntad de cumplir con lo acordado" con las dos víctimas, que eran hermanos.

La fiscalía ha remarcado en su escrito que la sociedad que había recibido para la inversión "no desempeñaba actividad alguna que permitiera llevar a cabo unos proyectos de la entidad de los señalados" y presentó perdidas en los años siguientes de hasta 150.000 euros. Otra mercantil del acusado de hecho tenía abierto un expediente del Ministerio de Energía desde abril de 2013, algo que ocultó a los perjudicados. La acusación afirma que el procesado "fue captando inversión de varias personas que en lugar de destinarse a financiar los proyectos que nunca se iniciaron, se destinó al propio acusado y a personas y entidades vinculadas al mismo", algo que repitió con otras cuatro víctimas de las que recibió 82.000 euros.

Por ello, la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión, una multa de 750.000 euros y una indemnización de más de 200.000 euros para las víctimas. El juicio tendrá lugar este lunes en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.