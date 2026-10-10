El fuego de La Mierla protagoniza la vuelta de 'La Serranía', que recoge la actualidad de la Sierra Norte de Guadalajara

La Asociación Serranía de Guadalajara recupera la publicación de una cabecera con el fin de profundizar en la actualidad de esta comarca. - ASOCAICIÓN SERRANÍA

GUADALAJARA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Serranía de Guadalajara ha recuperado la publicación de 'La Serranía', que reaparecerá el próximo 17 de octubre e informará tanto de las actividades de este colectivo como de las noticias de la comarca. El primer número está centrado en las consecuencias del incendio del pasado verano, que arrasó más de 35.000 hectáreas, la mayoría en el Parque Natural de la Sierra Norte.

Tendrá un formato de periódico impreso y el objetivo es sacar, al menos, dos números al año. La tirada, de 5.000 ejemplares, se distribuirá de manera gratuita en los pueblos de la Sierra, desde la comarca de la Sierra de Pela y del Alto Rey hasta la zona de Cogolludo, desde el Ocejón hasta Sigüenza, informa la asociación.

Este periódico, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Guadalajara y Adel Sierra Norte, recupera la esencia informativa y los propósitos que perseguía 'La Serranía', en su primera época, hace casi dos décadas, cuando se fundó la Asociación Serranía. Entonces, como ahora, el fin que persigue esta entidad es abordar en profundidad los asuntos que son de especial relieve informativo para esta zona.

Según Álvaro Cuevas, presidente de la Asociación Serranía, el empeño en reactivar esta iniciativa obedece al interés de "divulgar las tradiciones, costumbres y cultura de la Sierra, además de tratar los temas de actualidad de la misma. Pero, sobre todo, hacerla accesible a todos los pueblos de la comarca".

El primer número de esta segunda época, publicado con motivo del XIX Día de la Sierra --que acogerá la localidad de Bustares el próximo 17 de octubre--, está centrado en las consecuencias del incendio del pasado verano, que arrasó más de 35.000 hectáreas, la mayoría en el Parque Natural de la Sierra Norte.

El periódico recoge las claves que precipitaron una tragedia de esta dimensión --el fuego más grande en la historia de Castilla-La Mancha--, se hace eco de su impacto especial en sectores clave como la ganadería y el turismo, recoge los daños medioambientales y analiza las medidas de recuperación puestas en marcha. Además, esta publicación también profundiza en la gestión forestal y los medios y dispositivos disponibles en la zona.

Coordinado por el periodista Julio Martínez, 'La Serranía'; cuenta con un consejo de redacción del que también forman parte Raúl Conde y Ángel de Juan. Los tres están profundamente vinculados a la sierra y a la Asociación Serranía, y cuentan con una larga trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación. Además, escriben socios de la asociación como José Antonio Alonso, José María Alonso Gordo y Octavio Mínguez 'Tavi' además de colaboradores como Fernando Barbero y periodistas como Belén Monge y Cristina Toledano.

El primer número se completa, entre otros asuntos, con una entrevista a José Luis Vega, presidente de la Diputación, un artículo sobre el trasvase del Sorbe que reclama la Comunidad de Madrid y varios temas que abordan noticias de la comarca, una crónica del eclipse total de Sol de agosto y un reportaje sobre gastronomía y la red de productores locales impulsada por El Molino de Alcuneza.

El periódico incluye también un mapa a doble página de la comarca elaborado por Adel Sierra Norte e información de servicio, además de firmas de opinión y análisis.