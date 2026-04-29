Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil celebran su legado en Guadalajara por San Hermenegildo

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en los actos por San Hermenegildo. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de Guadalajara han celebrado este miércoles, 29 de abril, coincidiendo con la festividad de Santa Catalina de Siena, el día de su patrón, San Hermenegildo.

La jornada, marcada por la solemnidad y el reencuentro, ha servido para poner en valor toda una vida de servicio a España y reconocer la trayectoria de quienes en la actualidad forman parte de la reserva y el retiro, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La celebración ha comenzado con una acogedora misa de homenaje en la Iglesia de Santiago Apóstol, presidida por el obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell.

Durante su homilía, el prelado ha querido transmitir "respeto, admiración y reconocimiento" de la sociedad hacia los veteranos, destacando que nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil "no solo poseen formación geoestratégica y de seguridad, sino también un profundo aprecio al culto y a la cultura".

ACTO CENTRAL EN EL CUARTEL DE SAN CARLOS

Tras el oficio religioso, los actos se han trasladado al histórico Cuartel de San Carlos, sede de la Subdelegación de Defensa. Allí, bajo la presidencia de la Junta Provincial de la Real Hermandad, se ha procedido a la imposición de condecoraciones.

El momento más emotivo de la mañana ha sido la entrega de la Medalla al Mérito de la Real Hermandad de Veteranos al Guardia Civil Pedro Sánchez Sánchez.

Esta distinción, otorgada a propuesta de la delegación de Guadalajara, premia los sobresalientes méritos y las circunstancias ejemplares que concurren en su trayectoria profesional.

La jornada ha contado con un amplio respaldo institucional, encabezado por la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, y la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, quien ha acudido acompañada por diversos miembros de la Corporación municipal.

En el ámbito castrense, la representación ha estado liderada por el subdelegado de Defensa en Guadalajara, el coronel Domingo Jarillo, junto al presidente de la delegación provincial de la Real Hermandad de Veteranos, Juan Ignacio Gómez.

La presencia de estas autoridades, junto a representantes de las distintas unidades militares y de la seguridad del Estado, ha subrayado el respaldo civil y militar a la labor de custodia de los valores que realiza la Hermandad en la provincia.

Durante su intervención, el presidente de la Real Hermandad, Juan Ignacio Gómez, ha querido dedicar un agradecimiento especial a la figura de los reservistas, subrayando su importancia estratégica actual. "Hace 50 años no existían en España; hoy son una pieza clave que cubre las crecientes necesidades del servicio", ha señalado.

En un discurso cargado de referencias históricas, el presidente ha evocado la figura de Álvaro de Bazán -el invicto marino de la época de Felipe II- y ha concluido animando a los presentes a mantener ese espíritu de compromiso para "sacar el país adelante", recordando que la labor de las Fuerzas Armadas es hoy un pilar fundamental para la estabilidad de muchas naciones que, más allá del conflicto en Ucrania, dependen de la seguridad y el apoyo que brinda España.

Como broche final a la jornada, y tras realizar el tradicional brindis por S.M. el Rey Felipe VI, todos los asistentes han disfrutado de un animado vino español en las dependencias de la Subdelegación, brindando por la continuidad de los valores que definen a esta Hermandad.