Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reforzarán su presencia en Hellín con motivo de la celebración de su Feria

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Hellín presiden la Junta de Seguridad para la feria de la localidad. - SUBDELEGACIÓN

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha presidido junto al alcalde de Hellín, Manuel Serena, la Junta Local de Seguridad convocada con motivo de la celebración de la Feria de Hellín.

Esta se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2025 en honor a la patrona de la localidad, la Virgen del Rosario, y está declarada de Interés Turístico Regional, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.

En cuanto al despliegue de seguridad planificado para esos días, el subdelegado ha confirmado el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), además del patrullaje a pie de los efectivos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad en las zonas de mayor concentración de personas, y de controles de seguridad vial para la detección de alcohol y drogas en los accesos y salidas de la ciudad gracias al despliegue adicional de la Guardia Civil.

Además, la Guardia Civil reforzará su presencia y vigilancia para garantizar la seguridad en las doce pedanías de Hellín.

Este dispositivo de seguridad "se ha planificado para que los hellineros y hellineras disfruten con tranquilidad de su feria", ha señalado Miguel Juan Espinosa, quien también ha pedido un ejercicio de "responsabilidad a la ciudadanía para que siga siendo una feria segura, que tradicionalmente tiene muy pocas intervenciones a pesar de que congregue a un gran número de personas".

Por su parte, el alcalde ha subrayado "la excelente coordinación entre la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la labor que hacen los miembros de Protección Civil y los servicios municipales".

En la reunión han participado el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Policía Local, Bomberos del SEPEI, Protección Civil y Cruz Roja.