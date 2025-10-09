Garamendi tilda de "ocurrencia" la ampliación del permiso por fallecimiento y ve "agotadores" los anuncios de Díaz

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la primera jornada del Forbes Spain Economic Summit 2025, en el Hotel Villa Magna, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro, que tiene lugar los días 25 y 26 de septiembre, reúne líd - A. Pérez Meca - Europa Press

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este jueves de "ocurrencia" la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y el nuevo permiso por cuidado paliativos anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que de forma irónica ha pedido "un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo".

Así se ha pronunciado Garamendi durante la ponencia 'Prioridades económicas de la empresa española en el actual contexto económico' que ha impartido en el marco del XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha organiza en Toledo.

"Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa", ha cargado contra esta medida el presidente de la patronal.

También ha lamentado que la ministra, según ha dicho Garamendi, haya asegurado que "las pequeñas empresas y las pymes se están forrando", por lo que ha invitado a Díaz "a que vaya muchas de ellas a verlo". "Parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución".

Dicho esto, ha apuntado que le encantaría que haya elecciones porque es el único día que "no estamos en campaña electoral". "Nosotros no estamos en campaña electoral", ha apostillado Garamendi, que ha subrayado que las medidas anunciadas por la ministra no son medidas que se hayan estudiado ni se hayan comunicado a la CEOE.

Además, ha subrayado que para cualquier norma, "que no lo hacen", hay que hacer un informe económico. "¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda guay hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. ¿Dónde está el informe económico?", ha preguntado a Díaz.