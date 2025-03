García Magán reivindica a la Iglesia como "pionera" en la acción social y cultural

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha reivindicado a la Iglesia como "pionera" en la acción social y cultural.

Ha sido durante su intervención en la conferencia de clausura de la jornada que ha sido organizada por la Catedral de Toledo, con el objetivo de dar a conocer la acción de promoción social que el templo primado ha desarrollado a lo largo de los siglos, y dentro de los actos preparatorios del próximo octavo centenario del actual templo gótico, según ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

García Magán ha realizado un recorrido que ha calificado de "memoria histórica", para afirmar que "del Cabildo de la catedral se conocen muchas cosas, pero su acción social es desconocida", cuando en realidad "la iniciativa social de la catedral se adelanta en la práctica al corpus de doctrina del magisterio social de la Iglesia".

En su intervención, el obispo auxiliar de Toledo ha constatado que "la preocupación por la pobreza, especialmente en los estratos más abandonados", ha estado presente en las iniciativas del cabildo primado a lo largo de los siglos. Así, ha recordado algunas iniciativas, como la institución "del pan del claustro" o la protección que, desde la Obra y Fábrica, se ofrecía a los trabajadores, como la concesión de pensiones, ya en el siglo XV, adelantándose así en cinco siglos a las iniciativas estatales.

Tras referirse a otras iniciativas, como el jardín del claustro, que manifiestan lo que hoy definiríamos como el interés por la naturaleza y la ecología, el obispo auxiliar de Toledo ha comentado algunas acciones relacionadas con la enseñanza. La primera de ellas, la creación de la Escuela Catedral de Santa María, a comienzos del siglo XII, y ha recordado que estas escuelas catedralicias "son el embrión de las universidades", en una época en la que "el Estado ni estaba ni se le esperaba".

En este sentido, ha explicado también que "el alma mater de las universidades era la facultad de Teología", recordando que "la Iglesia no es solo pionera: es la madre de la universidad".

Tras comentar otras iniciativas en favor de la mujer o la liberación de cautivos, se ha referido a la creación de tres hospitales: el de la Misericordia, el conocido como Hospital del Nuncio, pionero en España en la atención a enfermos mentales, y el de Santa Cruz. "La atención caritativa y social --ha concluido el obispo auxiliar de Toledo-- pertenece a la esencia de la misión de la Iglesia. No es un añadido, sino el signo de la credibilidad de nuestra fe. Lo contrario sería dar la razón a esa crítica marxista, que dice que la fe es alienadora".

"Pero tampoco podemos caer en decir que era una labor de la Iglesia porque no había Estado, porque, en primer lugar, la iglesia puede hacer un plus sobre lo que el Estado pueda realizar y, en segundo lugar, porque esta dimensión es fundamental en el derecho a la libertad religiosa, ya que hoy todavía quedan lugares donde a la Iglesia no se les permite desarrollar la acción caritativa y social".

RECORRIDO POR EL CLAUSTRO

La jornada que se ha celebrado este sábado ha sido coordinada por los técnicos del archivo capitular, con el título 'Puerta abierta a la caridad y la misericordia: la Primada'. Se ha desarrollado a través de un itinerario por el claustro y diversos lugares emblemáticos del templo, entre ellos la conocida como 'puerta del Mollete', la capilla de San Blas, la sala capitular o la capilla de San Pedro.

En cada uno de esos lugares el grupo de participantes ha podido contemplar diversos documentos mediante los cuales se mostraba la acción caritativa de la catedral a lo largo de los siglos. Así, en la conocida como 'puerta del mollete', se han expuesto documentos relacionados con la creación de un comedor para pobres, entre otros.

Además, en lo referente a las iniciativas dependientes de la obra y fábrica se han mostrado documentos relacionados con el pago de pensiones a enfermos o a viudas. Es conocida, además, la acogida de los llamados 'niños de la piedra', a los que las familias, por carecer de recursos, abandonaban en la piedra de la capilla de San Pedro, facilitando la adopción de los niños expósitos.

Otras iniciativas de carácter educativo, como la creación de escuelas, o de sanidad y protección social han quedado reflejadas en diversos documentos que se conservan en el archivo capitular y que ahora han sido expuestos a los visitantes.

Entre estos documentos figuraban, por ejemplo, algunos relacionados con el rescate de cautivos, las Constituciones del Colegio de Infantes, la creación de la Fundación Fonseca, el sostenimiento del Hospital del Nuncio y las Constituciones del Hospital de la Santa Cruz.

La jornada ha comenzado a las 10.30 horas y ha concluido a las 13.00 horas, con un concierto de la Escolanía del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes y la conferencia del obispo auxiliar y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán, en la capilla de san Pedro.