García-Page avanza 10 deducciones fiscales nuevas en el presupuesto de Castilla-La Mancha para 2027

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Chiloeches, la nave logística que la empresa Ontime tiene en el Polígono Industrial ‘La Vega’ de esta localidad. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de Castilla-La Mancha para 2027 --que el gobierno de Emiliano García-Page empieza a diseñar ya-- va a contemplar 10 deducciones fiscales nuevas que, según ha comentado el presidente regional, van a tener "una clara orientación progresista" y de estímulo económico y de ayuda a las empresas.

Así lo ha puesto de manifiesto García-Page durante la inauguración de la nave logística de la empresa Ontime en la localidad de Chiloeches (Guadalajara).

El jefe del Ejecutivo regional ha sacado pecho del presupuesto de Castilla-La Mancha, que ha definido como "eminentemente progresista", al tiempo que ha presumido de ser, junto con Madrid, "probablemente de las presiones fiscales más bajas de España", algo --ha recordado-- que su gobierno ha acordado con empresarios y sindicatos. "Los únicos que hemos pactado la congelación desde hace ya 10 años, que en realidad la incumplimos porque vamos bajándola", ha ironizado.

Durante su intervención, ha defendido que "hay que dar ayudas a las empresas", algo que "también sale de los impuestos de la gente, como el subsidio de desempleo y como tantas cosas".

Dicho todo esto, el presidente castellanomanchego se ha mostrado satisfecho de cómo van las cosas y de cómo la región está planificando su desarrollo. "Tenemos 123 millones de metros cuadrados disponibles para suelo industrial y preparados ya para poder entrar mañana 53 millones de metros cuadrados", ha dicho a modo de ejemplo.

"Tenemos suelo, y al tener tanto en realidad es asequible y es competitivo", ha afirmado García-Page, que ha subrayado que la región tiene "ganas" y tiene "una burocracia que está muy por debajo de lo normal y de la media".