García-Page avanza que el paro de mayo en C-LM será el "mejor dato" de los últimos 18 años en este mes

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el dato del paro relativo a la región que este martes publicará el Ministerio de Trabajo y Economía Social será "extraordinario", el "mejor dato de paro de los últimos 18 años en este mes", ha enfatizado el presidente socialista.

Desde Tomelloso, donde ha inaugurado el 'Hotel Ogar', García-Page ha reivindicado que "la situación está yendo bien en general", por eso --ha admitido el presidente-- "a veces" le "extraña tanto" que haya "tanta tensión política, tanta crispación, tanto odio".

Una situación, ha dicho, que suele producirse "cuando hay mucho paro y tensión" como ocurrió "con la crisis del 2007". "Todavía nos estamos sacudiendo populismos todos los que podemos, pero todavía queda mucho trabajo que hacer en esa era", ha manifestado.

"Aparte de que vamos bien", ha continuado García-Page, en Castilla-La Mancha "se está queriendo a las empresas" y "nos alejamos de todos aquellos que hacen discursos de odio absurdo" y de "quién critica al que tiene éxito".

"Se trata de ganar dinero", ha asegurado el presidente castellanomanchego, quien se ha dirigido a algunos dirigentes sindicales que critican que los empresarios ganan. Unos líderes sindicales que cuando tienen oportunidad de sentarse con García-Page --ha desvelado el presidente-- también quieren ganar más. "Es la lógica, es lo normal, es lo legítimo", ha apostillado.

Luego --ha apuntado-- ya están las administraciones para, "sin volvernos locos", hacer que vía impuestos eso se convierta en hospitales o en centros de salud, que "realmente a la postre termina también volviendo al sector privado en términos económicos y de cohesión social".