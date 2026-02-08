García-Page participa este martes en Nicosia (Chipre) en la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Villanueva de Alcardete (Toledo), la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, participa este martes en la 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones que, en esta ocasión, se celebra en Nicosia, la capital chipriota. Chipre ostenta durante el primer semestre de 2026 la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Sustituye a Dinamarca en este cometido y precede a Irlanda.

Junto al vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el presidente castellanomanchego intervendrá en la Mesa 'Resiliencia y preparación en las ciudades y regiones: el papel de la tecnología digital y la innovación azul', según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la mesa, en la que estarán presentes, entre otros, la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, la concejala de Nicosia y miembro del Comité Europeo de las Regiones Eleni Loucaidou y el presidente de la Unión de Municipios de Chipre, Andreas Vyras, se abordará el papel de la innovación y la tecnología para la mejora de la resiliencia de las administraciones regionales y locales ante catástrofes, y la necesidad de adaptación a los fenómenos climáticos extremos y gestión de inundaciones, sequías, olas de calor e incendios, así como de la importancia de las buenas prácticas en protección civil.

Asimismo, se trabajará el concepto de gemelo digital, una réplica virtual de procesos, entornos y sistemas reales de organizaciones o, como en este caso, de las políticas en las que viene trabajando el Gobierno regional o de proyectos en los que está inmersa la Administración. Estos modelos se nutren de datos en tiempo real para analizar el rendimiento y/o comportamiento de las decisiones que se toman en el Ejecutivo autonómico, detectar ineficiencias y predecir el impacto de los cambios antes de que se produzca, al objeto de aplicar las soluciones para corregir esos problemas.

Un día antes, el lunes, García-Page asistirá a la recepción que brinda el alcalde de la capital chipriota, Charalambos Prountzos, a los integrantes de esta 238ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones.