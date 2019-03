García-Page reivindica el sector agroalimentario como base del crecimiento de la economía de C-LM

Publicado 27/03/2019 10:23:33 CET

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado el papel del sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma como motor y base del crecimiento de la economía regional.

Así lo ha puesto de manifiesto García-Page durante la inauguración de las terceras jornadas para la Difusión de la Innovación en el Sector Cooperativo Agrario de la región (DICA), una cita dirigida a todas las cooperativas de los sectores de vino y aceite de la región y a sus proveedores de servicios, maquinaria y equipos.

"Podemos presumir de que el peso del sector agrario y el conjunto de la industria agroalimentaria hoy es mayor que el que había hace 15 años, y tiene más influencia en el crecimiento de las exportaciones", ha exaltado, presumiendo así del sector primario castellano-manchego.

El titular del Ejecutivo regional ha hilado esta importancia al papel de la caza en Castilla-La Mancha, momento que ha aprovechado para reprobar a quien la critica.

"El hombre cazaba antes de plantar, cuando no existía la agricultura. Me molesta aquellos que no están a favor de la caza con la excusa de ser moderno", ha señalado el líder del Ejecutivo castellano-manchego.

MARTÍNEZ ARROYO: "SOIS UNA PARTE INDISOCIABLE DE NUESTROS PUEBLOS"

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha querido colocar a las cooperativas como "una parte indisociable" de los pueblos de la región.

Son, ha dicho, "una aventura que se inicia entre muchos y que pretende que todos puedan alcanzar el éxito", lo que hace de las cooperativas "proyectos apasionantes".

Y todo ello en los pueblos, con el consiguiente reto demográfico que eso conlleva. "Sin cooperativas no habría poste de gasóleo en un pueblo. Ni empleo, ni solución empresarial para las explotaciones ganaderas. Sois imprescindibles", ha aseverado.

Ha sido en este punto donde ha puesto el acento en las políticas de su Gobierno para impulsar el desarrollo del sector cooperativo. Así, de 180 millones de ayudas Focal, gran parte ha ido a la mejora de la ingeniería, tal y como ha dicho. Con estas ayudas se ha provocado una inversión por parte del sector de más de mil millones de euros, "muchísimo dinero y la mayor inversión en tecnología que se ha hecho nunca" en la región.

LOS COOPERATIVISTAS LLAMAN A MODERNIZAR EL PROCESO DE VENTA

Encarnación Majano, actual presidente de la Unión de Cooperativas Agrarias de la región, también ha intervenido en el acto para hacer una defensa de la innovación en el sector para construir "mejores organizaciones productivas", si bien ha aclarado que el reto es seguir incorporando la innovación y la creatividad, esta vez en el proceso de venta.

"Hay que invertir más en comercialización. No podemos flojear y tenemos que ser constantes", ha incidido, recordando la "multitud" de ferias agroalimentarias que se celebran tanto en la región como en el país.

Tras esto, ha preguntado al auditorio "cuántos comerciales se están pateando el extranjero" o "cuántas cooperativas tienen presupuestada la partida de la expansión internacional".

"Si ganamos esta partida, todo servirá para elevar la renta agraria de nuestros cooperativistas", ha defendido Majano.

En este punto ha resaltado la labor del grupo que preside, UTECO en Toledo, una plataforma que "hace cooperativismo de verdad" solucionando los problemas de sus cooperativas.

Uno de los servicios de UTECO, por ejemplo, es la puesta en marcha de un gabinete jurídico que ha querido poner a disposición de todas las cooperativas, dentro de su "vocación de servicio".

"Este es nuestro compromiso con el sector cooperativo. Estamos a disposición de todas las cooperativas para darles servicio", ha enfatizado Majano.

El director general de Solagro, Ernesto Tardío, como impulsor de esta jornada, ha sido el encargado de tomar la palabra al inicio del acto para destacar el apoyo que la Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico ha dado a las cooperativas de la región, agradecimiento que ha hecho extensivo al presidente castellano-manchego.

Tardío ha puesto en valor el papel de Solagro y las jornadas de este miércoles, que pretenden "canalizar" todas las mejores del sector y ponerlas a disposición del sector.

EUROCAJA RURAL ANIMA A FOMENTAR LAS JORNADAS

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, como representante de la marca patrocinadora de estas jornadas, ha querido poner en valor el mundo cooperativo, formado por gente que "se sacrifica y trabaja por un objetivo común".

"Creáis trabajo, generáis riqueza y fijáis población. Sois una parte importante en la cadena de valor del sector primario", ha aseverado.

Con todo, ha querido colocar la imagen de Eurocaja Rural con el sector. "Debemos seguir juntos porque juntos tendremos un futuro prometedor", ha sentenciado.