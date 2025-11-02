GFM lidera el proyecto para crear el primer sistema español que genere hidrógeno verde sin utilizar agua externa

TOLEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha (GFM) lidera el proyecto Nuevo Electrolizador Autonomo Basado en Agua Atmosférica (Nebaw), que pretende desarrollar el primer sistema español capaz de generar hidrógeno verde sin necesidad de agua externa, utilizando exclusivamente energía solar fotovoltaica y agua obtenida directamente de la humedad del aire.

Esta iniciativa, según informa la compañía en nota de prensa, ha sido acogida dentro del Programa de Incentivos 4: Retos de investigación básica-fundamental del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

El proyecto, identificado con el expediente PR-H2CVAL4-C2-2023-000059, cuenta con una inversión total de 2.770.326 euros, íntegramente subvencionable, y ha sido seleccionado dentro de la Segunda Convocatoria del Programa de Incentivos a la Cadena de Valor Innovadora y de Conocimiento del Hidrógeno Renovable del IDAE.

Aunque GFM ostenta la coordinación del proyecto Nebaw, en el mismo también están integradas otras cinco entidades españolas con alta capacidad tecnológica e industrial, como son Arizaga Bastarrica y Cía SA, especialista en diseño y fabricación de maquinaria para la manipulación de fluidos; Genaq Technologies SL, líder en generadores atmosféricos de agua; Advanced Thermal Services SL, experta en nuevos materiales y catalizadores de última generación; Novation IT Systems SL, responsable del diseño de sistemas de control y monitorización digital inteligente; y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que aporta conocimiento científico y validación experimental.

De esta forma, cada socio desempeña un papel estratégico para el desarrollo de un electrolizador modular, portátil y autosuficiente, capaz de operar en cualquier lugar del mundo, incluso en zonas áridas o sin acceso a agua o red eléctrica.

La base tecnológica de Nebaw se centra en un electrolizador de membrana bipolar (BPM) de nueva generación que emplea agua captada del aire mediante sistemas de condensación atmosférica.

Este enfoque elimina por completo la dependencia de recursos hídricos externos, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la eficiencia global del proceso.

Así, entre sus principales innovaciones técnicas están la captación de agua atmosférica eficiente gracias a un ciclo frigorífico optimizado y materiales higroscópicos avanzados, operativos incluso en ambientes de baja humedad; el electrolizador BPM con membrana absorbente desarrollada en España, que reduce el consumo de agua y mejora la eficiencia energética; o la utilización de catalizadores sintéticos nacionales, sustitutos del platino, que disminuye los costes y evita el uso de materiales críticos.

Del mismo modo, destaca el uso de microactuadores piezoeléctricos en las placas bipolares, que optimizan la distribución del agua y mejoran el rendimiento eléctrico; el Sistema central de control y monitorización (Smccp), que gestiona de forma automática la captación de agua, electrólisis, compresión y almacenamiento del hidrógeno; y la integración energética completa, mediante una microcentral fotovoltaica contenida en módulo transportable, sin necesidad de conexión eléctrica externa.

Gracias a esta configuración, Nebaw consigue una autonomía total, manteniendo un balance energético equivalente al de los sistemas convencionales, pero sin consumo de agua y sin emisiones asociadas al tratamiento o transporte de recursos hídricos.

El proyecto pretende responder a dos grandes desafíos globales como son la escasez de agua y la transición hacia energías limpias. Nebaw propone un modelo sostenible de producción de hidrógeno verde descentralizado, apto para entornos rurales, desérticos o insulares, reduciendo las emisiones y la huella hídrica del proceso.

Con una duración estimada de 36 meses, Nebaw aspira a convertirse en un modelo tecnológico exportable, aplicable tanto en instalaciones industriales como en sistemas aislados o humanitarios, donde el acceso al agua es limitado, con unas solución totalmente integrada.