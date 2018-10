Gipsy Kings abrirán la fiestas de Almodóvar del Campo el 7 de septiembre

Actualizado 10/07/2018 17:46:06 CET

CIUDAD REAL, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo francés Gipsy Kings abrirá la programación musical de las fiestas de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) el próximo 7 de septiembre

a las 11.00 horas en el Mutifuncional 'Las Eras de Marta' con temas muy conocidos de su discografía.

Entre sus temas más populares se encuentra 'Volare', 'Djobi Djoba' o 'Bamboleo', además de adaptar al cine la canción 'Hotel California' que fue parte de la banda sonora original de la película 'El gran Lebowski', y con la versión española de 'You've got a friend in me' para la banda sonora original de la película 'Toy Story 3', ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Se trata de un concierto a lo grande, con un espectáculo único el que vamos a poder disfrutar este año en nuestras fiestas, conforme se merece Almodóvar del Campo", señala el concejal de Festejos, Roberto Donoso, quien indica que, como es habitual "el coste de entrada va a seguir siendo tan asequible como estos años, cinco euros y las quinientas primeras en adquirirse tendrá también un regalo".

Además, el concejal adelanta que el sábado 15 de septiembre, en este caso en la Plaza Mayor, a partir de las 23.30 horas y con entrada libre, se celebrará otro gran concierto, protagonizado por el grupo Raya Real en su gira de vigesimoquinto aniversario.

Se suma la actuación que traerá hasta Almodóvar del Campo a Carlos Moreno 'El Pulpo', conocido presentador durante años en la radiofórmula musical de la Cadena COPE, en cuya emisora convencional dirige y presenta el programa despertador 'Poniendo las calles'.

Y la formación que abrirá este año el ciclo de verbenas, en la noche inaugural del sábado 8 de septiembre, será la afamada Orquesta Esmeralda.

"Este año podemos satisfacer una de las principales demandas que nos han hecho llegar hasta el Ayuntamiento, como era potenciar los contenidos musicales, dotándoles de mayor calidad, de cara a nuestras celebraciones patronales de septiembre", indica Roberto Donoso, quien espera satisfacer los gustos de toda la ciudadanía y que sirva para incentivar la presencia de mayor número de visitantes.