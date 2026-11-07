El Gobierno de Castilla-La Mancha desactiva el Platecam por el accidente ferroviario de Urda

Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 9.30 horas de este sábado, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), que fue puesto en marcha el pasado día 28 de octubre a consecuencia del accidente ferroviario ocasionado por la colisión de dos trenes en Urda (Toledo).

En la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) mantenida esta misma mañana, la Dirección del Platecam ha decretado la desactivación de la emergencia una vez retirados todos los coches de los trenes implicados, finalizado el dispositivo estático de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario y vista la evolución favorable de las incidencias que motivaron su activación.

La desactivación del Plan se ha determinado también tras haberse finalizado los trabajos de inspección ocular por parte de la policía judicial a lo largo de esta semana en la zona del siniestro en el que se vieron implicados dos trenes, uno de Renfe y otro de Iryo, en los que viajaban casi 550 personas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante el tiempo que ha permanecido activado el Plan se han celebrado ocho reuniones del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), así como otras 21 del CECOP (Centro de Coordinación Operativa). Hasta la desescalada de la emergencia de nivel 2 a nivel 1, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha estado desplegado y operativo en Urda. El líder del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, ha estado presidiendo las reuniones del CECOPI durante la emergencia, así como el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mantenido en la Dirección de la misma desde el PMA.

EL NÚMERO DE PERSONAS INGRESADAS

De las 110 personas que han estado ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha como consecuencia del accidente, a día de hoy el número ya ha descendido hasta las 11, con dos de ellas en UCI y nueve en cama convencional. Los hospitalizados se reparten de la siguiente manera: Toledo registra seis pacientes, dos en UCI y cuatro en cama convencional; Mancha Centro (Alcázar de San Juan) tiene una persona ingresada, que está en cama; Ciudad Real cuenta con tres, todos en cama; y Albacete también un ingresado en cama.

El Centro Integrado de Datos mantiene el número de fallecidos en el siniestro en 69. De ellos, 66 ya han sido entregados a sus familiares, al tiempo que continúan las labores consulares para entregar los restos de las tres últimas víctimas (dos de nacionalidad australiana y una de nacionalidad checa, según el Centro Integrado de Datos). Un total de 54 de las víctimas mortales tienen nacionalidad española y las otras 15 son extranjeras. Del global, 40 son hombres y 29 son mujeres, todos ellos mayores de edad.

Desde el primer día del siniestro, se habilitó el Centro de Atención a Familiares (CAF) en la Casa Sacerdotal de Toledo, donde se pusieron a disposición de las familias todos los recursos que pudieran necesitar en esos momentos, como alojamiento, traslados, avituallamiento o asistencia psicológica. Después de varias jornadas sin usuarios, a las 15 horas del día de ayer, este CAF se ha cerrado, así como también ya se había desmovilizado el recurso del albergue que se había habilitado en el Castillo de San Servando.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha reiterado el trabajo esencial que han realizado los cerca de 1.400 efectivos de los diferentes grupos de intervención que se han movilizado para este operativo. Recientemente, el consejero Ruiz Molina mostraba el agradecimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha por esta labor que han desarrollado a causa de esta catástrofe, ensalzado que la rápida intervención en el siniestro ha hecho posible que "se hayan salvado vidas".

En este sentido, desde el Ejecutivo de García-Page se ha destacado la "excelente coordinación" de todas las partes implicadas para atender la emergencia en los momentos más críticos y su presencia hasta el último día en que ha sido necesaria, así como se ha puesto en valor la "eficacia, profesionalidad y entrega" de todos ellos.

Durante los días que se ha mantenido activado el Platecam se han movilizado efectivos de la Dirección General de Protección Ciudadana, Bomberos, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional, sanitarios del SESCAM, Policías Locales, Centro Integrado de Datos, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Tribunales de Instancia y Registro Civil, Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Comisionado de Salud Mental, INFOCAM, GEACAM, ADIF y las operadoras Renfe e Iryo.

También han participado y colaborado activamente en el contexto de la emergencia las compañías Telefónica, Orange y Telecom CLM, Cáritas, World Central Kitchen, Mercadona, Banco de alimentos y empresa Abricome, ayuntamientos y establecimientos de Urda y municipios cercanos, Casa Sacerdotal de Toledo y personas a título particular.

Igualmente, resaltó la solidaridad de la ciudadanía en otros aspectos como las donaciones de sangre, que durante los días principales de este trágico accidente llegaron a alcanzar alrededor de 7.000 extracciones, según la Consejería de Sanidad.

EL PLATECAM SE ACTIVÓ EL PASADO 28 DE OCTUBRE

El Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha se activó el pasado 28 de octubre, a las 9:15 horas, en Fase de Emergencia - Situación Operativa 1, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida en la localidad toledana de Urda, a las 8.54 horas de ese mismo día. Inmediatamente se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Tras comprobarse el alcance del siniestro y la necesidad de medios no adscritos al Plan, a las 10.30 horas de ese mismo día se elevó el nivel del Platecam a Fase de Emergencia - Situación Operativa 2, con el fin de solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en el escenario del accidente.

El nivel 2 del Platecam se mantuvo hasta el día 30 de octubre, cuando, tras finalizar las principales labores de rescate y salvamento, así como la búsqueda de víctimas mortales, se redujo el Plan a Fase de Emergencia - Situación Operativa 1, tras la desmovilización de los cuerpos de bomberos y la Unidad Militar de Emergencias.

También, desde el mismo día del accidente y hasta el 30 de octubre, estuvo activa la línea de atención ciudadana 900 122 112, perteneciente al Servicio de Emergencias 112. Esta línea gratuita estuvo ofreciendo información a los familiares de las víctimas del accidente, sobre la ubicación de los heridos en los distintos hospitales, tanto de la región como de Madrid, donde fueron trasladados.