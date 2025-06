Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza que no se le vinculará con la trama de Cerdán: "Estamos tranquilos"

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su tranquilidad "absoluta" porque no se le vinculará con la supuesta trama de comisiones en la que presuntamente están implicados el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.

En rueda de prensa, a preguntas de los medios, la consejera portavoz, Esther Padilla, se ha referido a las últimas informaciones publicadas, que recogían que "los corruptos no habían conseguido el visto bueno del Gobierno de Page y concretamente del presidente".

Preguntada por si tiene el Gobierno regional la conciencia tranquila de que no se verá salpicada su gestión en esta presunta trama se ha mostrado tajante. "Absolutamente. Estamos tranquilos".

Padilla también ha señalado que lo que más les causa incertidumbre dentro del seno del socialismo en la región es "la incertidumbre de no saber cuándo va a parar y hasta dónde va a llegar" las informaciones.

Tal y como recogen medios de comunicación, ha afirmado Padilla, "todo apunta a que va a seguir surgiendo información que va a complicar aún más la situación del PSOE". "Lo digo con grandísimo dolor, con desolación, pero creo que es la realidad y les aseguro que no soy la única que lo pienso", ha afirmado la consejera portavoz.

También ha puesto énfasis en "el papel tan complicado, tan difícil y tan valiente que hace el presidente regional, Emiliano García-Page" haciendo "continuamente" declaraciones cuando considera que algo afecta a los intereses de Castilla-La Mancha, y "que eso le supone también un desgaste personal que no es fácil".

Al PP le ha pedido "respeto", ya que el propio PSOE asume el "bochorno" de su partido, recriminando a los 'populares' que no "no den lecciones", porque "no están para ello", pues en el PP "nadie habló" cuando comenzaron a conocerse casos de corrupción.

"También se han conocido grabaciones de Cospedal que la implicaban en la guerra sucia y en las cloacas y no he visto que la hayan expulsado, ni el presidente del Partido Popular haya pedido explicaciones a Cospedal, ni haya pedido que se le expulse", ha aseverado.