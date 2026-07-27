Gobierno CLM valora desescalar algunas restricciones y rebajar la emergencia del incendio de Toledo a nivel 2

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla, a 22 de julio de 2026, en Tamajón, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Foto de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

CUENCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está planteando desescalar algunas medidas de restricción que hay en marcha y rebajar la alerta del incendio de Toledo a nivel 2, según ha adelantado el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page.

Desde Cuenca, García-Page ha señalado que lo que se está planteando es "concentrar los esfuerzos y los operativos donde está ahora el nudo gordiano del problema".

"En estos momentos estamos defendiendo que no pasen los grandes incendios de Ávila y de Madrid a la zona sur de la provincia de Toledo y bastante esperanzados de poder conseguir precisamente ese objetivo", ha manifestado el jefe del Ejecutivo Autonómico, que ha mostrado su orgullo "por toda la gente que está trabajando, pico y pala, en salvar vidas".

"Los destrozos van a ser increíbles, pero en estos momentos se trata de salvar vidas y poner a salvo a las poblaciones, a veces con un inmenso riesgo, por muy doloroso que sea ver que se nos quema el monte", ha añadido el presidente regional.

García-Page ha hecho estas declaraciones durante su visita al Centro de Simulación e Innovación del Centro de Salud Cuenca I de la capital conquense.