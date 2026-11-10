Gobierno C-LM amplía este miércoles el Meteocam en fase de alerta a toda la Comunidad Autónoma a partir de mediodía

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TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ampliará a las 12.00 horas de este miércoles, día 11, la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, a toda la región.

La Dirección del Meteocam ha decretado la ampliación al resto de provincias tras la recepción de los avisos emitidos para el día de hoy por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento en toda la Comunidad Autónoma.

En concreto, la Aemet ha activado avisos de nivel naranja por rachas máximas de 100 km/h en las comarcas de la Serranía de Guadalajara y Parameras de Molina en la provincia de Guadalajara; y de 90 km/h en las comarcas toledanas de la Sierra de San Vicente, Valle del Tajo, Montes de Toledo y La Mancha toledana; en las comarcas de Montes Norte y Anchuras, La Mancha, Sierra de Alcudia y Madrona y Valle del Guadiana en la provincia de Ciudad Real; así como en la comarca de La Alcarria de Guadalajara. Avisos que darán comienzo a las 15.00 horas en las provincias de Toledo y Ciudad Real, y a las 18.00 horas en la provincia de Guadalajara.

El Plan se encontraba activado desde las 22.00 horas del pasado lunes, día 9 de noviembre, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en la provincia de Toledo ante las previsiones de fuertes lluvias. Desde el inicio del Meteocam y hasta las 18.00 horas de hoy, se han registrado en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 un total de siete incidentes.

Además, continúan activos hasta las 23.59 horas de este martes los avisos de nivel naranja por lluvias, con una precipitación acumulada en 12 horas de 80 milímetros, en la comarca de la Sierra de San Vicente, y de nivel amarillo con una precipitación acumulada en 12 horas de 40 milímetros en el Valle del Tajo y Montes de Toledo (Toledo), así como en la Serranía de Guadalajara. También se mantienen los avisos por acumulaciones en una hora de 20 y 15 milímetros respectivamente, en las comarcas de la Sierra de San Vicente y Valle del Tajo, en Toledo.

Para este miércoles Aemet también ha emitido avisos por precipitación acumulada en las comarcas de La Sierra de San Vicente (15 milímetros en una hora y 60 milímetros en 12 horas), Valle del Tajo y Montes de Toledo (15 milímetros en una hora y 40 milímetros en 12 horas), con inicio entre las 12.00 y las 15.00 horas. Así como avisos de nivel amarillo por viento para las provincias de Albacete y Cuenca (70 km/k), que darán comienzo a las 21.00 horas.

AVISO A LOS AYUNTAMIENTOS

Ante la ampliación a toda la región del Meteocam en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.