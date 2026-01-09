El Gobierno de C-LM licita la redacción del IV Plan de Carreteras regional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la remodelación de la CM-4106. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha licitado la redacción del IV Plan de Carreteras regional. Un Plan para el que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha animado a concurrir "a todas las empresas".

Así lo ha señalado durante la inauguración de la remodelación de la carretera CM-4106 entre Anchuras y el límite provincial de Badajoz, a la que ha asistido junto al presidente regional, Emiliano García-Page; el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y el alcalde de Anchuras, Santiago Martín, según ha trasladado la Junta en nota de prensa.

Hernando ha indicado que en la elaboración del Plan de Carreteras, es necesario "que haya una enorme participación ciudadana y de los municipios".

El consejero de Fomento ha detallado, además, que la remodelación de la CM-4106 entre Anchuras y el límite provincial de Badajoz ha contado con una inversión de casi 1,6 millones de euros en un tramo de 16,4 kilómetros, y tenido un plazo de ejecución de dos meses.

Por su parte el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha señalado que las obras de refuerzo de pavimento de la carretera CM-4106 en Anchuras es el cumplimiento de un compromiso electoral, destacando que "las promesas electorales se cumplen en Castilla-La Mancha y las cumple su presidente, en este caso rehabilitando esta carretera, que era muy necesaria".

Ha añadido que "al mismo tiempo se pone en evidencia también lo que significa la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan" "Estamos hablando de Anchuras, que es un enclave de Castilla-La Mancha fuera del territorio de lo que diríamos Castilla-La Mancha; estamos hablando de una población muy pequeña, de 260-270 habitantes, y alejada de los grandes núcleos de población", ha explicado Caballero.

En este sentido, ha subrayado que "estamos hablando de invertir casi dos millones de euros para garantizarles sus derechos y en eso consiste la igualdad de oportunidades y ese es el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha".

OBRAS DE MEJORA DE EN LAS CARRETERAS CM-403 Y CM-4017

Unas obras que han tenido un plazo de ejecución de 2 meses y medio y una inversión de casi 190.000 euros en unas vías donde la Intensidad Media Diaria en esa intersección es de 756 vehículos al día con un 23,4 por ciento de vehículos pesados.

Además de la intersección de las carreteras CM-403 y CM-4017, la actuación ha contemplado la remodelación del acceso a la estación de servicio colindante y a la parada de autobús que se ubicaba anexa al anillo.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA JUSTA PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el contexto del debate sobre la financiación autonómica, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero ha afirmado que desde el Gobierno de Castilla- La Mancha "tenemos muy claro que vamos a defender siempre una financiación que sea justa".

En este sentido, ha puesto el acento "en que la financiación autonómica debe permitir la igualdad de oportunidades, como se logra con el arreglo de esta carretera o garantizando servicios como la sanidad o la educación".

Ha añadido que "vamos a defender que, en ningún caso, se tenga ninguna posibilidad de que se produzcan privilegios y donde a los ciudadanos se les atienda en función de lo que necesitan y no del lugar en el que viven".

"Es evidente que si a los ciudadanos les pedimos que paguen impuestos, los que más tienen, más; también las instituciones de los territorios tienen que compensar que reciban menos, porque sin duda tienen más oportunidades de desarrollo y una mejor economía", ha concluido Caballero.