Gobierno C-LM y ocho entidades bancarias se alinean para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 36 años

Firma del protocolo de colaboración entre la Junta y las entidades financieras en el desarrollo del Programa Joven de ayudas a la financiación para la adquisición de vivienda. - JCCM

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y un total de ocho entidades bancarias con presencia en la región se han alineado para favorecer la compra de vivienda a menores de 36 años, de tal modo que el Ejecutivo completará el tramo del préstamo hipotecario que supere el 80 por ciento del valor de referencia de la vivienda, porcentaje que habitualmente no financian las entidades.

Con lo rubricado este jueves con Bankinter, Banco Santander, Unicaja, Eurocaja Rural, Abanca, Kutxbank, Caixabank y Globalcaja, el Gobierno se compromete a avalar ese 20% que reste de un hipoteca y pagar en ayuda directa a los jóvenes el total de los intereses que genere ese porcentaje del préstamo.

Durante su intervención, el presidente regional ha asegurado que Castilla-La Mancha da este jueves "un paso adelante" y el Ejecutivo autonómico va a intentar "ayudar de la mejor manera posible" aunque "sabiendo que todavía queda mucho por hacer".

García-Page ha destacado que el de Castilla-La Mancha va a ser "el único gobierno" que aplica este tipo cero de interés al 20% de la compra de vivienda que las entidades no suelen financiar, ya que "hay otras autonomías que prestan, que ayudan en avales, pero finalmente el interés que paga la gente es del 100%".

"A la postre lo importante es que, en el bolsillo de los solicitantes, esté ese interés cero. Y para eso era necesario contar con las entidades financieras", ha proseguido, porque estas se entienden con los clientes de una manera "infinitamente más ágil" de lo que lo puede hacer la administración.

Asimismo, ha apuntado que le gustaría "poder decir a la sociedad que el problema de la vivienda está en la falta de mano de obra, en el encarecimiento de los materiales, en muchas cosas que tienen que ver con componentes económicos que se nos escapan" pero "tristemente", ha proseguido, la gente que está buscando vivienda "tienen que ser conscientes y saber que, en verdad, son víctimas del bloqueo político que se vive en este país".

En este sentido, ha aseverado que España "necesita una ley del suelo actual" que complete lo que no tiene la actual. "España necesita decisiones, decisiones políticas de agilidad, de consenso institucional, de gestión del suelo de otra manera", ha manifestado.

Así, ha señalado que la vivienda "necesita menos frentismo, menos retórica, menos argumentario y más decisiones útiles" que requieren de "altos consensos". "Las puede aplicar un gobierno, pero lo mejor es que fueran constantes en el tiempo y se puedan aplicar, al menos, durante toda una generación".

"Y ayudaremos también, con el resto de las autonomías, a que en el conjunto del país haya una política parecida a la nuestra. Ya me gustaría que muchas autonomías y que incluso el Gobierno de España copiara decisiones como las que estamos tomando aquí, porque creo, sinceramente, que parten primero de la experiencia y, en segundo lugar, del sentido común", ha concluido.

"GUINDA DEL PASTEL"

Por su parte el consejero de Hacienda, ha explicado que esta medida, que se engloba en lo que la Consejería de Fomento ha denominado programa joven de ayudas a la financiación para la adquisición de vivienda, es la "guinda del pastel" y se suma a las sucesivas modificaciones que el Ejecutivo ha hecho en el sistema tributario para reducir el esfuerzo fiscal de aquellas personas más vulnerables.

Tras reiterar que la Junta de Comunidades va a avalar la parte del préstamo financiero que no pueden sufragar las entidades financieras por su política de riesgo y por la normativa a la que están sujetas por parte del Banco de España, ha indicado que se han "cargado" toda la parte burocrática, para poder conceder este tipo de avales.

HERNANDO URGE A DESARROLLAR LO FIRMADO

Por su parte el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha agradecido que las entidades bancarias de Castilla-La Mancha estén haciendo un esfuerzo adicional, para intentar paliar la "mayor preocupación" que existe hoy en día en la sociedad, que es cómo acceder a una vivienda de manera asequible.

Dicho esto, y en clave política, ha cuestionado al Partido Popular, que en los últimos días "ha planteado multiplicar por tres el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y subir un 25% el impuesto de transmisiones patrimoniales a la gente joven de Castilla-La Mancha".

"No es el momento de subir los impuestos y mucho menos lo es de subirle los impuestos a la gente joven que se quiere comprar una casa, ni en Castilla-La Mancha, ni en España, ni en el resto del mundo", ha dicho Hernando, que ha clamado por un sistema de financiación que resarza a las comunidades autónomas por los servicios que prestan cada día.

"Este acuerdo con las entidades financieras de la región tiene que necesariamente desarrollarse lo más rápidamente posible, porque esto es un tema de urgencia", ha insistido Hernando, que ha recordado que en la Conferencia de Presidentes celebrada hace dos años en Santander el presidente regional planteó un decálogo que debía servir como la base del acuerdo para un pacto de Estado de vivienda, medidas que el PP terminó planteando en su programa.

LAS ENTIDADES SE SUMAN A GARANTIZAR EL FUTURO DE LA REGIÓN

En cuanto a las entidades firmantes, Jacobo Cañellas, director territorial de Bankinter, ha celebrado esta colaboración pública-privada, confiando en que esta herramienta sea eficaz para que los jóvenes de la región puedan alcanzar la "independencia y autonomía" que otorga la vivienda en la etapa de la juventud.

Mientras, el responsable regional de Kutxabank, Rubén Llorente, ha valorado lo suscrito, defendiendo que ante retos de envergadura, como lo es la vivienda, es imprescindible "sumar y coordinar" los esfuerzos del sector público y privado.

Para ello, el representante de Abanca, Víctor Manuel Ortiz, ha asegurado que lo suscrito este jueves, además de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes castellanomanchegos, va a contribuir a "retener talento y emprendimiento", algo que, en definitiva, terminará capitalizando la región.

Antonio González Moreno, de Globalcaja, se ha mostrado confiado en que esta medida pueda ser un principio de solución a lo que los españoles consideran que es el principal problema del país, tal y como recoge de forma sucesiva las encuentras del CIS.

En clave regional, Almudena Noheda, de Unicaja, ha asegurado que que este esfuerzo conjunto podrá generar "grandes oportunidades" a la juventud castellanomanchega.

En representación de Caixabank, Juan Luis Vidal Álvarez Osorio, ha defendido que cuando entidades bancarias y Ejecutivo reman en la misma dirección, además de dar solución a las necesidades de los jóvenes, se contribuyen al desarrollo y futuro de la región.

Para Francisco Carmelo Piña, director territorial del Banco Santander, con la firma de este protocolo las entidades financieras ponen su granito de arena para que los jóvenes castellanomanchegos puedan desarrollar su proyecto vital.

Por último, Víctor Manuel Martín ha garantizado que Eurocaja Rural asumirá cualquier iniciativa que redunde en el progreso económico y social de Castilla-La Mancha, a donde la gente "quiere venir a vivir porque hay futuro y porque se están haciendo las cosas bien".