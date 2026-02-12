Gobierno de C-LM refuerza la vigilancia ante la acumulación de agua en los ríos Bullaque, Jardín y Júcar

Crecida del río Júcar en Cuenca a consecuencia del episodio de lluviar registrado a causa del temporal Leonardo. - FHC

CUENCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho desde Cuenca un balance de la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma por la acumulación de lluvias de las últimas borrascas que han atravesado Castilla-La Mancha.

Gómez ha indicado que, en estos momentos, preocupa fundamentalmente la situación del Guadiana, ya que "hay una acumulación de agua muy importante en el embalse de la Torre de Abraham (Ciudad Real), que está desembalsando hasta 200 metros cúbicos por segundo y eso está provocando que, a lo largo del río Bullaque, se esté uniendo el agua de lluvia y descorrenta con la del desembalse".

La consejera ha indicado que los efectivos de Infocam están desplegados, tanto con vehículos autobomba como con medios terrestres que están haciendo diques de contención para intentar minimizar los efectos de la entrada del agua a los municipios que conforman el entorno del Bullaque y ha recordado que, tal y como se anunció este miércoles, se han suspendido las clases en algunos centros educativos de esta zona y el de la localidad de Luciana.

"Estos centros no están afectados por el agua, pero el entorno está muy húmedo y en las carreteras, en algunas ocasiones, hay problemas de tránsito y, por lo tanto, se ha preferido, por prevención con el transporte escolar, que se suspendieran las clases", ha precisado Gómez.

Por otro lado, responsable de Desarrollo Sostenible ha señalado que la declaración del nivel 2 de emergencia y la solicitud de intervención de la UME en la provincia de Ciudad Real ha servido para socorrer a los ganaderos del entorno que se quedaron sitiados por el agua y abrir los pasos permanente, pero no ha sido necesario atender a otros bienes.

En la provincia de Albacete, se están produciendo maniobras de evacuación de agua como consecuencia de que el río Jardín también va cargado de agua, lo que también está provocando que, "aparte de otros problemas que tienen los colectores de saneamiento, está provocando que se estén inundando parte de los barrios de esta ciudad".

Ante esta situación, Gómez ha informado que la Confederación Hidrográfica del Júcar va a realizar un alivio de emergencia de esta zona del río Jardín y del canal de María Cristina para evitar que siga entrando más agua en esta zona de Albacete.

El Gobierno regional también está muy pendiente de la ciudad de Cuenca, donde el río Júcar ha superado el nivel rojo al situarse por encima de los 200 m3/s.

"El río lleva un nivel muy alto de agua y eso está haciendo que suban los niveles freáticos, lo que puede ocasionar problemas puntuales en algún sótano o en algún edificio cercano a estas zonas, así que también está en vigilancia, para ver qué sucede".

Finalmente, la consejera ha indicado que "está más tranquila" la situación en el Alberche de la cuenca del Tajo y en el río Henares de Guadalajara, "porque se están desembalsando grandes cantidades de agua por los embalses de los alrededores, sobre todo de la Comunidad de Madrid".

Gómez ha apuntado que las previsiones de la Aemet apuntan a que este viernes habrá de nuevo lluvia Castilla-La Mancha.

"Centrándose fundamentalmente en el sistema central y en forma de nieve en las provincias de Guadalajara y de Cuenca y lluvia en la provincia de Toledo y en la provincia de Ciudad Real", por lo que "será un día en el que estaremos muy pendientes y muy atentos".

Ante esta situación, el Plan Regional de Inundaciones seguirá en el nivel 2, a la espera de que mejores las previsiones, como se espera, a partir del domingo.

EMBALSES PASAN A NIVEL 1

Otra consecuencia del temporal de la que ha hablado la consejera es que los embalses de la cabecera del Júcar van a elevarse a nivel 1, lo que permitiría que un hipotético trasvase ascendiera hasta los 60 hectómetros cúbicos mensuales.

Ante esta situación, el Gobierno regional va a insistir en que se apliquen las nuevas reglas del trasvase.

"El Ministerio nos ha dicho que van a esperar a que finalicen dos recursos que están en el Supremo, pero nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que ya tienen argumentos suficientes para poder tomar la situación", lamenta Gómez.

Por ello, la Junta está preparando una demanda "para demostrar que se están produciendo daños en la Red Natura 2000 y, por lo tanto, se tienen que modificar las reglas de explotación".

Esta demanda podría estar disponible en marzo, pero Gómez confía en que el Gobierno central "haya recapacitado antes".