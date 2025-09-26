El Gobierno regional inicia el expediente para declarar Bien de Interés Patrimonial los Danzantes de Montalbo

CUENCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha iniciado el expediente para declarar los Danzantes de Montalbo (Cuenca) como Bien de Interés Patrimonial, en la categoría de Bien Inmaterial, según publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Esta tradición, con siglos de historia, forma parte esencial de las fiestas patronales en honor a Jesús de la Columna, que se celebran cada 28 y 29 de septiembre, según informa el Ejecutivo autonómico en rueda de prensa.

Durante los actos, ocho danzantes y el pelusero, acompañados por dulzaina y tamboril, interpretan enérgicas danzas de paloteo y castañuelas ante la imagen del patrón, tanto en el interior de la iglesia como en procesión por las calles del pueblo.

La declaración como Bien de Interés Patrimonial supone un reconocimiento al valor cultural y social de esta celebración, y al mismo tiempo fortalece la proyección de Montalbo y de toda la provincia de Cuenca.

"Contar con bienes protegidos de este nivel contribuye a la conservación y transmisión de nuestras tradiciones más queridas, pero además las nos dota de nuevos atractivos culturales y turísticos para dinamizar el territorio", ha indicado la delegada provincial de la Junta en Cuenca, Marian López, que ha felicitado a todos los montalbeños por este nuevo paso para obtener el reconocimiento de sus fiestas.