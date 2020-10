El Grupo Vive Toledo recupera la cocina de abuela e invita a probar las tradicionales gachas manchegas

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo hostelero toledano Grupo Vive Toledo pone en marcha una iniciativa culinaria para recuperar las recetas tradicionales de la región. El primer local en sumarse a este proyecto, que pretende revivir la cocina de la abuela, será La Tabernita con las tradicionales gachas manchegas.

Desde el pasado 1 de octubre hasta final de año, todos aquellos toledanos o foráneos que deseen probar este plato típico de la región, lo podrán hacer de lunes a jueves previa reserva y sin coste alguno. De esta forma, el grupo hostelero pretende premiar y agradecer el esfuerzo que todos sus clientes han hecho durante la pandemia para mantener vivos sus locales, ha informado en nota de prensa.

En grupos de máximo 9 personas, los comensales disfrutarán de este plato tan toledano sin correr ningún riesgo. Un emplatado individual servido en sartén para mantener en todo momento las medidas sanitarias necesarias para evitar riesgos.

"Esta iniciativa nace desde la necesidad de agradecer a todos los toledanos y turistas que acudan a nuestros locales a pesar del miedo. Nos gustaría mostrarles todo nuestro cariño y agradecimiento de la mejor forma que sabemos, cocinando", señala Ventura del Álamo, fundador de Grupo Vive Toledo.

"Las gachas son un plato típico manchego que se está perdiendo. Por eso esta iniciativa, además de ser un gesto de gratitud es una apuesta por la cocina de toda la vida, la de nuestras madres y abuelas. Esa cocina a fuego lento y preparada con mucho cariño. Nos encantaría que las generaciones más jóvenes tengan una cultura gastronómica arraigada a su tierra", añade.

Cervecería la Abadía, Restaurante Alfileritos24, El Horno de Oliver, Cuchara de Palo, Pizzería Comes y Cervecería el Trébol, pronto se sumarán a esta apuesta por la cocina tradicional castellanomanchega. Productos de nuestra región, de calidad y recetas de nuestra abuela, una combinación que no pasa de moda y que este grupo hostelero ha escogido para revitalizar sus negocios y un casco histórico que actualmente no atraviesa su mejor momento.