Guadalajara celebrará la Feria Chica del 21 al 24 de mayo con récord de peñas y recortes taurinos

Presentación de la Feria Chica de Guadalajara 2026. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Ocio volverá a convertirse del 21 al 24 de mayo en el epicentro de la Feria Chica de Guadalajara 2026, una edición que contará con una participación récord de peñas, una amplia programación musical y la consolidación del Concurso Nacional de Recortes como uno de los principales atractivos taurinos del programa festivo.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha presentado este jueves la programación de una cita en la que participarán 20 de las 22 peñas de la ciudad, dos más que el pasado año, lo que, según ha destacado, evidencia "la apuesta firme de los jóvenes de Guadalajara por la actividad cultural y de ocio".

La actividad arrancará el jueves 21 de mayo con la apertura del recinto ferial, prevista a las 18.00 horas, y se prolongará hasta las 3.00 horas. Esa primera noche contará con la actuación de la discomóvil Black Events en la explanada del Paseo del Ocio.

El viernes llegará una de las principales apuestas musicales con la actuación de la orquesta 'The 8 Medio Band', mientras que el sábado se celebrará el festival gratuito 'Perreosfera', encabezado por Omar Montes y acompañado por varios DJ y artistas urbanos en más de seis horas de espectáculo.

La programación se completará con atracciones feriales, espacios de hostelería y actividades organizadas por las propias peñas tanto en el recinto como en distintos puntos del casco histórico de la ciudad. Además, el sábado 23 de mayo tendrá lugar en el Parque de la Amistad una paella de convivencia para peñistas, una iniciativa que busca reforzar el ambiente festivo y la unión entre las diferentes agrupaciones.

En el apartado taurino, la Plaza de Toros de Las Cruces acogerá el sábado 23, a partir de las 21.00 horas, el Concurso Nacional de Recortes, organizado junto al Ayuntamiento.

El festejo reunirá a 16 especialistas, ocho de la provincia de Guadalajara y otros ocho recortadores de nivel nacional, que se enfrentarán a cinco toros, cuatro en fase clasificatoria y uno para la final.

El responsable de la organización del evento, Borja Blanco, ha señalado que las entradas tendrán un precio único de 13 euros, mientras que los menores de seis años podrán acceder gratis acompañados de un adulto.

Durante la presentación, López Pomeda ha explicado que el incremento de peñas ha obligado a rediseñar el recinto con seis subrecintos diferenciados para mejorar la seguridad y adaptar los aforos. Cada zona contará con controladores y los peñistas podrán desplazarse entre espacios mediante una pulsera identificativa.

El concejal ha subrayado también la importancia de las peñas "como el color y la alegría" de las fiestas y ha avanzado que el presupuesto de esta edición será similar al del pasado año, aunque con un mayor esfuerzo económico en la programación musical del sábado.

ESCUCHA A LOS VECINOS SOBRE LA ORA

El concejal también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la regulación de la ORA y las tensiones que está generando, y ha señalado que el equipo de Gobierno mantiene una actitud de "escucha" y "respeto" hacia la ciudadanía ante las críticas y dudas surgidas por la implantación del nuevo contrato de estacionamiento regulado.

López Pomeda ha suscrito las declaraciones realizadas por la alcaldesa, Ana Guarinos, y ha apuntado también que "de aquí al lunes pueden pasar cosas", como ocurre "en cualquier otro contrato". En todo caso, el edil ha evitado avanzar posibles cambios o medidas concretas.