Guadalajara celebrará en marzo la tercera edición del Mes de la Salud Juvenil con talleres gratuitos en el Espacio TYCE

Presentación de la tercera edición del Mes de la Salud Juvenil de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este jueves la tercera edición del Mes de la Salud Juvenil, una iniciativa que se desarrollará durante el mes de marzo con una amplia programación de talleres y actividades gratuitas orientadas a promover el bienestar integral de la juventud, aunque abiertas a cualquier persona interesada.

El concejal de Juventud, Armengol Engonga, ha dado a conocer los detalles en rueda de prensa junto a la luchadora profesional de MMA, Karla Benítez, y el presidente de la Asociación de Críticos y Emergencias, Rubén Viejo, quienes participarán activamente en el programa formativo.

Engonga ha destacado que esta iniciativa, con la que la Concejalía de Juventud arranca sus meses temáticos de 2026, se enmarca en el compromiso adquirido por la ciudad como integrante de la Red de Ciudades Saludables. "Más allá de un título simbólico, es un compromiso con Guadalajara y con nuestros ciudadanos para intentar hacer cada día una ciudad un poquito más saludable", ha señalado.

El edil ha subrayado que la salud juvenil debe abordarse desde una perspectiva transversal, que incluya tanto la dimensión física como la emocional. "La salud ya no se concibe como antiguamente, solo como ir al médico; es trabajar la fuerza emocional, la fuerza física y una serie de aspectos que vamos a abordar de manera conjunta durante todo el mes de marzo", ha explicado.

Entre las principales actividades figura el taller de salud mental 'Un nuevo yo despierta', que se celebrará el 12 de marzo a las 11.00 horas en la sala de conciertos del Espacio TYCE y que contará con la participación del artista El Chojin, centrado en autoestima, identidad y conciencia emocional.

Asimismo, el proyecto 'Mi Playlist Emocional', impartido por personal juvenil municipal, en este caso se desarrollará en institutos de la ciudad en horario de mañana, trabajando la gestión de emociones a través de la música.

En el ámbito de la seguridad y la prevención, el programa incluye un taller de primeros auxilios dirigido por Rubén Viejo, en el que se enseñará a identificar emergencias, avisar al 112 y realizar maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). "Divulgar el mensaje de la reanimación cardiopulmonar puede ayudar a que personas sin conocimientos médicos marquen la diferencia entre la vida y la muerte", ha afirmado Viejo, quien ha destacado que lo más valioso de estas formaciones es "romper la barrera del miedo" ante una situación crítica.

Por su parte, la luchadora profesional Karla Benítez impartirá un taller de defensa personal basado en artes marciales mixtas, enfocado al autocontrol y la seguridad personal. "No vamos a enseñar a pegar, vamos a enseñar a tener control ante cualquier problema que se presente en la vida, a saber reaccionar y a tener seguridad en uno mismo", ha asegurado, subrayando que su objetivo es transmitir disciplina y confianza a los participantes.

La programación se completa con un taller de movimiento y expresión a través del baile y la danza urbana, así como una mesa redonda sobre deporte y atletismo con entrenadores locales que compartirán su experiencia y trayectoria.

Las actividades se desarrollarán principalmente por la tarde en el Espacio TYCE, salvo las sesiones en institutos y la charla de salud mental, previstas en horario matinal. No será necesaria inscripción previa para las actividades abiertas en el TYCE.

Todas las propuestas son gratuitas y están dirigidas prioritariamente a jóvenes de hasta 35 años, si bien el Ayuntamiento ha recalcado que cualquier ciudadano interesado podrá participar.

"Si queremos una Guadalajara fuerte, creemos que la manera de trabajarla es desde los más jóvenes", ha concluido Engonga, reafirmando la apuesta municipal por reforzar la resiliencia física y emocional de la población juvenil a través de herramientas prácticas y formativas.