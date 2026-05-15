Guadalajara llevará al pleno de fin de mes una ordenanza que facilitará convertir locales en viviendas

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara llevará al pleno municipal del próximo 29 de mayo la aprobación inicial de la nueva ordenanza que regulará y flexibilizará la conversión de locales comerciales en viviendas, una medida con la que el equipo de Gobierno pretende ampliar el parque residencial de la ciudad ante el incremento de la demanda y la escalada de precios de compra y alquiler.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha presentado este viernes la iniciativa junto al segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, y la jefa del área de Urbanismo e Infraestructuras, Blanca Causapié, dentro de una estrategia global de vivienda sustentada en cuatro pilares: colaboración público-privada, rehabilitación del casco histórico, ampliación de suelo residencial y modificación normativa.

"Desde que llegamos en 2023 decidimos que había que dar un impulso a la vivienda, especialmente protegida, tanto en alquiler asequible como en compra-venta. No valen los anuncios, sino los hechos", ha dicho Guarinos tras subrayar que Guadalajara "es la ciudad de Castilla-La Mancha donde más ha crecido el precio de la vivienda y del alquiler".

La alcaldesa ha recordado también que desde 2020 se han registrado 3.141 solicitudes de licencia para vivienda nueva en la ciudad, de las cuales cerca de 1.600 se han tramitado desde 2023. Además, el Ayuntamiento ha contabilizado ya 105 solicitudes de cambio de uso de local a vivienda, la mayoría también en los dos últimos años.

ESTUDIOS DE 30 METROS Y SIN PERMISO DE LA COMUNIDAD

La nueva ordenanza elimina algunas de las principales restricciones de la regulación aprobada en 2004, considerada por el actual equipo de Gobierno "demasiado rígida" y poco adaptada a la realidad urbanística actual. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de habilitar estudios de 30 metros cuadrados --hasta ahora no permitidos--, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad exigidas.

Los nuevos inmuebles podrán ubicarse únicamente en planta baja o primera planta y nunca en sótanos. Además, se permitirá el acceso directo desde la vía pública, suprimiendo una de las principales barreras existentes hasta ahora: la obligación de acceder a través del portal comunitario, lo que en muchos casos exigía autorización de las comunidades de propietarios.

"Quien quiera transformar un local en vivienda lo tendrá más sencillo", ha afirmado Alfonso Esteban, defendiendo que la ordenanza "introduce cambios importantes que permitirán poner más viviendas a disposición de los ciudadanos con una normativa más flexible".

La regulación también exigirá que todas las viviendas resultantes cuenten con ventilación e iluminación adecuadas, además de salida de humos hasta cubierta, cumpliendo los mismos requisitos de salubridad y dignidad que cualquier vivienda convencional.

"Se trata de flexibilizar, pero garantizando siempre viviendas dignas", ha remarcado por su parte Blanca Causapié, quien ha detallado que muchas consultas urbanísticas detectaban problemas derivados de la normativa vigente, especialmente por la obligación de acceso a través de zonas comunes.

PROTECCIÓN DE LOS EJES COMERCIALES

El Ayuntamiento insiste en que la flexibilización no supondrá una desaparición del comercio de proximidad. Por ello, la ordenanza delimita zonas concretas donde no se permitirá la transformación de locales en viviendas. Entre esos ejes comerciales protegidos figuran calles como Mayor, Toledo, Amparo, una parte del Paseo de las Cruces o áreas de Carrera.

"Hemos cuidado mucho esta limitación para que los grandes ejes comerciales sigan existiendo porque son el alma y la vida de la ciudad", ha señalado Esteban. La ordenanza, aprobada ya en Junta de Gobierno Local, se encuentra actualmente en fase de presentación de enmiendas. Si supera el trámite plenario del día 29, se abrirá un periodo de alegaciones públicas y, en ausencia de recursos, podría quedar aprobada definitivamente en apenas dos semanas.

EL PLAN DEL CASCO Y EL NUEVO PGOU, CLAVES PARA EL CRECIMIENTO

La modificación normativa se integra además dentro de una estrategia urbanística más amplia. El Ayuntamiento tiene prácticamente concluida la redacción del nuevo Plan Especial del Casco Histórico, un documento que buscará flexibilizar la edificabilidad y favorecer la rehabilitación de viviendas vacías y solares sin desarrollar. "Esperamos que sea el impulso definitivo para que desaparezcan muchos solares de los que tanto se ha hablado durante años", ha apuntado Esteban.

Paralelamente, el Consistorio ultima también el avance de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá ampliar suelo residencial e industrial ante un crecimiento que el Gobierno municipal considera ya inevitable.

Según ha añadido el concejal de Urbanismo, la futura modificación puntual del PGOU podría facilitar la construcción de hasta 5.000 nuevas viviendas "lo antes posible", en una ciudad que además deberá absorber el impacto de la futura llegada del campus universitario y miles de nuevos estudiantes.

Desde el Gobierno municipal defienden que el problema de vivienda "no es nuevo" y reprochan que durante años no se impulsaran medidas para generar más suelo ni nuevas promociones residenciales. "La escasez de vivienda ha crecido mucho y no se habían aportado soluciones", ha concluido la regidora.