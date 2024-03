Guadalajara registra ya más de 500 casos de tosferina en la provincia, aunque ninguno grave

GUADALAJARA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de afectados por el brote de tosferina en la provincia de Guadalajara asciende ya a algo más de 500 casos y, aunque no está controlado, no hay ninguna persona grave ni tampoco ingresada en el Hospital Universitario, siendo la mayoría de los casos niños.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández , a preguntas de los medios, con motivo de la inauguración del XVI Congreso de la Sociedad Castellano Manchega de Patología Respiratoria, en el salón de actos del Palacio del Infantado.

Según Fernández, se sigue llevando a cabo el rastreo de todos ellos incrementado también el personal que se dedica a estas labores pero "lo más importante es que no hay nada grave". "No podemos decir que el brote esté controlado, pero no está teniendo consecuencias importantes para la salud", ha subrayado.

Para Fernández, la mejor noticia en torno a la tosferina es que si bien sigue habiendo casos, "no hay ningún niño grave ni ninguno ingresado", y continúa realizándose el seguimiento epidemiológico no solo con el registro sino la aplicación del protocolo y tratamiento con arreglo a la medicación que tienen que tomar o las pruebas a realizar en función de los criterios epidemiológicos.