Guadalajara someterá a votación 35 propuestas en los Presupuestos Participativos con una inversión de 600.000 euros

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha informado este miércoles sobre el avance del proceso de los Presupuestos Participativos 2026-2027, una herramienta que permite a los vecinos decidir sobre actuaciones e inversiones destinadas a mejorar sus barrios y la ciudad.

El Ayuntamiento destina un total de 600.000 euros, manteniendo así una de las partidas más importantes entre las capitales de provincia para este tipo de procesos participativos. Según ha explicado Narro, el proceso comenzó el pasado mes de abril con la fase informativa desarrollada a través de los distintos Consejos de Barrio y culminará en 2027 con la ejecución de los proyectos seleccionados por la ciudadanía.

Durante la fase de presentación de iniciativas, desarrollada entre el 11 de mayo y el 14 de junio, se han recibido 55 propuestas procedentes de asociaciones vecinales y entidades de los diferentes Consejos de Barrio y de los barrios anexionados. Se trata de iniciativas que reflejan las necesidades detectadas directamente por los vecinos en cada zona de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tras su análisis por parte de los servicios técnicos municipales, las propuestas han sido evaluadas atendiendo a criterios técnicos, jurídicos, competenciales y de planificación municipal, "con el fin de garantizar su viabilidad y asegurar que todas las actuaciones que lleguen a votación puedan ejecutarse posteriormente".

Como resultado de este proceso, 35 propuestas han sido declaradas viables y pasarán a la consulta pública prevista para el próximo mes de septiembre Del total de propuestas finalistas, 14 corresponden a parques, jardines y espacios públicos, lo que representa el 40% de los proyectos seleccionados.

Otras 11 iniciativas están relacionadas con infraestructuras, urbanismo y accesibilidad (31%), mientras que 4 propuestas se refieren a instalaciones deportivas, 3 a proyectos culturales y 3 a movilidad y seguridad.

Entre las actuaciones que llegarán a votación figuran mejoras y actuaciones en espacios como el Parque de la Amistad, el Parque de la Olmeda, el Parque San Antonio o el Parque de Los Gancheros, además de intervenciones en infraestructuras urbanas, reparación de aceras, creación o mejora de espacios deportivos, proyectos de arte urbano e iniciativas de dinamización social y cultural.

En el ámbito deportivo, entre las propuestas finalistas destacan la creación de una pista de calistenia en El Clavín y una pista de petanca, además de diversas actuaciones de mejora en instalaciones deportivas de los barrios anexionados Llegando a todos los barrios La distribución económica de los Presupuestos Participativos contempla 50.000 euros para cada barrio de la ciudad, 20.000 euros para cada barrio anexionado y una partida de 150.000 euros destinada a un proyecto de carácter general para toda Guadalajara.

Durante su comparecencia, Roberto Narro ha destacado el crecimiento experimentado por este proceso participativo en los últimos años. Así, mientras que en 2024 se registraron 1.089 votos válidos, en la edición de 2025 se alcanzó la cifra récord de 2.231 participantes, objetivo que el Ayuntamiento espera volver a superar en esta nueva convocatoria.

Para ello, el Consistorio reforzará las acciones informativas con la instalación de ocho puntos de difusión distribuidos por distintos barrios de la ciudad durante el mes de septiembre. Además, la información y los sistemas de votación estarán disponibles a través de la página web municipal, las oficinas de registro, los centros sociales y diferentes carpas informativas donde los vecinos podrán informarse y recoger formularios en soporte papel.

Narro ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana para seguir consolidando unos presupuestos que, según ha señalado, han demostrado su utilidad para mejorar los barrios y los espacios públicos de Guadalajara. "Queremos que cada barrio vote más, que cada ciudadano y cada vecino se involucre más en estos presupuestos participativos, porque son una forma de hacer ciudad, de hacer barrio y de mejorar los espacios públicos".