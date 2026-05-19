La Guardia Civil de Albacete interviene 195.000 euros de ilícita procedencia en la autovía A-31

Dinero incautado en el operativo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 19 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 195.000 euros a un ciudadano ucraniano, cuando transportaba esta cantidad de dinero, sin declarar, oculto entre los asientos del vehículo donde viajaba.

Actuaciones La actuación se produjo en un dispositivo operativo realizado en la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), donde agentes de la Usecic identificaron al conductor de un turismo, que levantó ciertas sospechas, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Tras la identificación del conductor y único ocupante, se llevó a cabo el registro de sus pertenencias, así como del interior del turismo, siendo auxiliados los guardias civiles que formaban parte del dispositivo por un can detector de dinero del Servicio Cinológico del Cuerpo.

Dinero marcado por un can, agente de la Guardia Civil Fue POMPA, un joven ejemplar de pastor belga malinois del Cuerpo, quien marcó con insistencia entre los asientos del vehículo, con muestras inequívocas de que en este lugar pudiera ocultarse dinero en metálico.

Tras la inspección realizada por los agentes de la Benemérita, se localizaron ocultas bajo los asientos tres bolsas que contenían 195.000 euros en billetes de distinto valor que quedaron intervenidos al no acreditar el propietario del vehículo su legal procedencia, en base la Ley 10/2010.

Al exceder la cantidad máxima sin declarar que se permite dentro de España, 100.000 euros (o el contravalor en moneda extranjera), la Benemérita formuló denuncia al que dijo ser propietario del dinero, por una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, investigando ahora la procedencia del dinero incautado.

La Guardia Civil recuerda que, si la cantidad de dinero transportado en España supera los 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, debe acompañarse con el documento S1, para evitar la intervención del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador.

MODELO S1

Este modelo S1 'declaración de medios de pago', resulta obligatorio para el movimiento nacional de dinero en metálico por encima de 100.000 euros y de 10.000 si se existe movimiento transfronterizo.

El mismo se encuentra disponible en la página web del Sepblac > Medios de pago, así como en la de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (www.tesoro.es) y en la de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (www.aeat.es)