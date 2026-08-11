Guardia Civil auxilia a una persona y sus dos mascostas atrapadas en su domicilio de Socovos por un incendio

Auxilio de una persona atrapada por un incendio. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Letur han auxiliado a una persona y a sus dos mascotas que habían quedado atrapadas en el interior de una vivienda de la localidad albaceteña de Socovos a causa de un incendio que rodeaba la misma.

Los operadores del Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil de Albacete, que atienden el teléfono de urgencias 062, recibieron el aviso para atender una emergencia debida a un incendio que se propagaba por el perímetro de una vivienda de Socovos, donde, al parecer, una mujer había quedado atrapada en su interior.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la patrulla del Cuerpo más próxima, cuyos agentes, a su llegada y, tras sortear el muro perimetral de la vivienda, accedieron a una parcela interior donde ya se había propagado el fuego y se encontraba generando abundante humo por la rápida combustión de broza y matorral.

Desde ese lugar pudieron comunicarse con una mujer que se encontraba en el interior de la vivienda, y que debido a su estado de nerviosismo decía no encontrar las llaves para poder salir. La actuación de los agentes permitió auxiliar a la mujer a salir de la vivienda junto a sus dos perros, a los que hubo que liberar de la perrera en la que se encontraban, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ya con la persona y animales afectados en zona segura, la patrulla de la Guardia Civil, haciendo uso de una manguera doméstica, lograron frenar el avance de las llamas hacia la vivienda hasta la llegada de los servicios de extinción de incendios.

Esta rápida intervención propició que el incendio quedara perimetrado, afectando únicamente a unos terrenos colindantes de matorral, evitando daños personales o materiales de entidad.

El incendio quedó totalmente sofocado, sin que este llegase a afectar a una gran superficie, gracias a la rápida intervención de personal del Servicio de Extinción de Incendios del Infocam y del Servicio de Protección y Extinción de Incendios (Sepei) del parque de bomberos de Hellín.

Especialistas del Cuerpo pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia albacetense se han hecho cargo de las investigaciones, encaminadas a determinar las causas que originaron el fuego.