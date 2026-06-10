La Guardia Civil desmantela un importante punto de venta de drogas en Alovera y detiene a una persona

La Guardia Civil desmantela un importante punto de venta de drogas en Alovera. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, en el marco de la operación 'Repoblación', ha detenido en Alovera a una persona de 53 años de edad, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y ha desmantelado un importante punto de venta de sustancias estupefacientes.

Esta investigación se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de drogas en un domicilio de la localidad de Alovera, tras recibir quejas e informaciones de vecinos de la zona que comunicaron la situación, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante el desarrollo de la operación, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Guadalajara en estrecha colaboración con la Policía Local de Alovera se identificó a varias personas que frecuentaban la vivienda en cuestión y a las que se les intervinieron sustancias estupefacientes después de abandonarla.

En este sentido, se solicitó la entrada y registro en la vivienda, lugar en el que se localizó un auténtico "supermercado" de la droga, debido a la variedad y cantidad de sustancias estupefacientes localizadas en el domicilio.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

Como resultado del registro, se incautaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes que arrojaron más de 4 kilogramos de peso, tales como: cocaína, cocaína rosa, metanfetaminas, marihuana, hachís, cristal (MDMA) y más de 1.300 comprimidos de sldenafilo (viagra).

También se localizaron 4 armas de fuego y cerca de 15.000 euros en efectivo.

En esta operación se contó con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Guadalajara (USECIC) y con un guía y un perro detector de sustancias estupefacientes, ambos pertenecientes a la Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha.