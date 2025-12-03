La Guardia Civil detiene a cinco personas dedicadas al hurto en supermercados y empresas de Guadalajara

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares y en Quer, a cinco personas en dos operaciones policiales desarrolladas en los últimos días.

Cuatro de ellas estaría implicadas en la sustracción de efectos en supermercados y otra más como presunta autora de un hurto en la empresa en la que trabajaba, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Sustrajeron productos gourmet y aceite de oliva en un supermercado valorados en unos 1.500 euros Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Azuqueca de Henares han esclarecido una serie de hurtos que se venían cometiendo en un supermercado de la localidad.

Las presuntas autoras de los hechos habrían sustraído principalmente productos gourmet y aceite de oliva, todo ello valorado en unos 1.500 euros.

Los efectos sustraídos los ocultaban entre sus ropas y en un carrito de bebé.

A las detenidas con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, de nacionalidad española y vinculadas a un clan familiar, se les imputa la comisión de 4 delitos de hurto.

Detenida por la sustracción de productos cosméticos en la empresa en la que trabajaba Agentes de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares han procedido a la detención de una mujer de 36 años, de nacionalidad española, como presunta autora de un delito de hurto, por la sustracción de varios perfumes y productos cosméticos de la empresa en la que trabajaba.

Esta detención ha sido posible gracias a la intervención de un vigilante de seguridad que interceptó a la empleada a la salida de su turno laboral, portando 10 perfumes y otros productos de cosmética.

Personada una patrulla de la Guardia Civil en la empresa radicada en la localidad de Quer, y una vez identificada la presunta autora de los hechos, se intervinieron 4 perfumes más que ocultaba entre sus ropas, procediendo a su detención.

La valoración de los objetos recuperados asciende a unos 1.000 euros.

Estas detenciones se enmarcan en el Programa Coopera cuyo objetivo es potenciar el apoyo operativo mutuo con el sector de la Seguridad Privada en beneficio de la Seguridad Ciudadana.