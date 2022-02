Guías de Turismo y Puy du Fou colaborarán en la promoción de Toledo y el parque a través de distintas experiencias

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los guías de turismo y Puy du Fou España colaborarán activamente en la promoción de la ciudad de Toledo y el parque temático sobre la historia de España a través de distintas experiencias turísticas que unirán la visita a los espectáculos con la realidad histórica de la capital regional.

Ese es el objetivo del protocolo de colaboración que han firmado este miércoles la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; la presidenta de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo (Cefapit), Almudena Cencerrado, y el consejero delegado de Puy du Fou España, Erwan de la Villéon, acto al que ha acudido el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga y la presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Castilla-La Mancha, Sonia Gómez.

Como ha explicado Cencerrado, el acuerdo --que permitirá a los guías que lleguen a Toledo ejerciendo la entrada gratuita al parque-- tiene como base esencial "la difusión y promoción" tanto de Toledo como de Puy du Fou y las "sinergias que se pueden crear de la mano de los profesionales" de ambos lugares.

"Queremos sobre todo que la gente que venga a Toledo no diga 'he estado en Toledo'" sino que "se vaya diciendo 'he vivido una de las emociones mas impresionantes de mi vida'", ha precisado, antes de reconocer que tras la Navidad y el levantamiento de la restricciones, ahora empiezan a llegar peticiones internacionales, aunque el turismo oriental "va a tardar un poco más en llegar".

Cencerrado ha destacado que el turismo nacional es "el que nos han salvado un poquito los últimos meses", que ha sido una etapa "muy difícil para los profesionales del turismo y para los guías", que además cuentan con el problema del intrusismo profesional, ha remarcado.

El acuerdo también busca, como ha detallado Erwan de la Villéon, unir la perspectiva de los guías turísticos "que dan contenido de verdad, histórico, cultural", con la que aporta Puy du Fou, con "los sueños y espectáculos", convencido de que un mundo abre el otro, y el espectáculo "abre la ventana a la perspectiva por el pasado y las ganas de conocer".

Sobre esa base, se trabaja a futuro en iniciativas que permitan por ejemplo, apoyándose en las experiencias de Puy du Fou, hacer itinerarios de visitas, de tal manera que teniendo como apoyo las imágenes "y la fuerza de evocación que tienen los espectáculos" del parque, ir trazando esas líneas de actuación.

CONOCIMIENTO Y PUESTA EN ESCENA

"Hay muchas cosas que nos interesan juntando el saber de los guías y el talento de los guías y nuestro saber hacer que es de puesta en escena", ha subrayado el consejero delegado de Puy du Fou España, que ha mostrado su agradecimiento por este convenio que les permitirá integrarse "en un entorno que es infinitamente superior a Puy du Fou, que es la belleza de Toledo".

A su juicio, "tiene todo el sentido del mundo que después de haberse emocionado con los espectáculos, uno quiera conocer la realidad histórica de la mano de un guía con un itinerario de excelencia por la ciudad", ha confesado, apostando así por conseguir un "turismo de excelencia, de emociones" que encaje con la palabra cultura.

El parque abrirá el 19 de marzo y De la Villéon confía en que sea "una temporada entera", ya que la primavera de 2021 resultó "amputada por las restricciones". No obstante, los datos evidencian que se recuperando el turismo y que "la gente tiene ganas de salir". De hecho, a día de hoy, el parque tiene ya más de 200.000 reservas, frente a las 80.000 que contabilizaba por estas fechas antes de la pandemia.

Preguntado por las novedades, ha recordado que este año se está haciendo un nuevo espectáculo titulado 'El vagar de los siglos', y se trabaja en varios restaurantes nuevos y en "la gran novedad" del próximo año, que será un "gran espectáculo" que se dará a conocer en septiembre.

SENTIR Y VIVIR TOLEDO

La alcaldesa de Toledo ha valorado que el parque temático se haya convertido, especialmente en los momentos difíciles de la pandemia, en "un activo para que muchas personas vengan a conocer Toledo y a conocer la historia", agradeciendo que haya estado abierto durante estos meses atrás.

Tolón ha reconocido igualmente los "malos momentos" que han tenido los guías profesionales de turismo, y ha valorado este acuerdo "tan importante para la ciudad" que espera que consiga traer a la capital regional a "muchísimas más personas".

Antes de esta firma, la regidora municipal ha mantenido una reunión con Puy du Fou para el desarrollo de "muchas más" acciones conjuntas, como la promoción tanto de la ciudad como del parque que se llevará a cabo próximamente en Sevilla, en presencia del alcalde de esa ciudad, Antonio Muñoz, para mostrar la oferta toledana a la ciudad andaluza.

"Queremos un turismo de experiencias, que las personas que vengan sientan Toledo, vivan Toledo y se vayan con un buen recuerdo porque ellos son los mejores embajadores para volver, sobre todo con este gran activo que es la ciudad", ha valorado Milagros Tolón, defendiendo el turismo sostenible y la vida de los residentes en la ciudad.