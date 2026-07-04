Hacienda devuelve 395,1 millones de euros a 574.227 de contribuyentes de C-LM al cierre de la Campaña de Renta

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Billetes, monedas, euros, euro, dineroEUROPA PRESS10/9/2014 EUROPA PRESS 10/9/2014 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 395,1 millones de euros a 574.227 contribuyentes de Castilla-La Mancha al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), que finalizó el pasado 30 de junio.

En concreto, Hacienda ha devuelto 71,9 millones a 136.732 contribuyentes de Albacete, 85,6 millones a 161.084 contribuyentes de Ciudad Real, 37,8 millones a 72.480 contribuyentes de Cuenca, 92,7 millones a 103.906 contribuyentes de Guadalajara y 194,5 millones a 248.072 contribuyentes de Toledo.

A nivel nacional, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes al término de la campaña. Según ha informado la Agencia Tributaria a través de un comunicado, se ha registrado un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha. En concreto, se ha elevado un 3% en número y un 2,9% en importe.

A día de ayer, ya se habían abonado el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes a devolver que se han solicitado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año anterior, de las cuales 16.376.000 con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar.

En cuanto a los canales, 2.400.000 declaraciones se han presentado con 'Renta Directa', un 136% más, gracias a un incremento de potenciales beneficiarios que ha convertido esta vía en la primera opción escogida por contribuyentes con declaraciones sencillas.

'Renta Directa', junto con 1.216.000 declaraciones del plan 'Le llamamos' y casi 883.000 de la 'app', suman 4.500.000 declaraciones presentadas de forma sencilla y ágil sin necesidad de acudir a las oficinas, donde a su vez se ha atendido a más de 930.000 contribuyentes.

Además, la Agencia ha dado más de 1.518.000 respuestas por los canales de asistencia digital y ha atendido más de dos millones de llamadas para resolución de dudas.

53.700 RECTIFICACIONES TRAS LOS AVISOS PREVENTIVOS

A lo largo de la Campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app') a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual 'Renta Web' ofrece una propuesta con los datos ya incorporados.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.

227.800 DECLARACIONES DE PATRIMONIO

En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.

Al término de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.