Hellín conmemora 150 años del origen de su tamborada con una extraordinaria de ocho horas, un libro y un concierto

Cartel sobre los 150 años de la tamborada de Hellín. - ASOCIACIÓN DE PEÑAS DE TAMBORILEROS

Hellín conmemora este año 2026 los 150 años del origen de su tamborada y para ello ha preparado un concierto conmemorativo, una conferencia y la presentación de un libro sobre este hecho, así como una tamborada extraordinaria, de ocho horas, el día 7 de marzo.

El presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Hellín, José Luis Jiménez, ha explicado a Europa Press que con estas iniciativas se quiere rendir homenaje a la tamborada de la localidad, que comenzó "con unas 1.000 o 2.000 personas" y ha llegado a las 25.000 de la actualidad, siendo declarada de Interés Turístico Internacional y patrimonio inmaterial de la Unesco.

Los actos comenzarán este domingo, 1 de marzo, a las 19.30 horas, en la iglesia de la Asunción de Hellín, con un concierto, de entrada gratuita, que conmemora el inicio mismo de la tamborada.

Profesionales de la percusión, académicos y profesores de varias universidades, ofrecerán un "concierto inédito" en el que representarán hasta 32 toques de tambor, entre los que figuran los seis o siete tradicionales de Hellín.

El historiador Antonio del Carmen, también integrante de la Asociación de Peña de Tamborileros, ha "rescatado" las partituras de los toques, de origen militar, de distintos archivos, para poder escucharlas en este evento.

Para el sábado, 7 de marzo, se ha planteado una tamborada extraordinaria, de 14.00 a 22.00 horas, que discurrirá por los trayectos "tradicionales" del tambor durante la Semana Santa hellinera, es decir, las calles Sol, Rabal, plaza del Ayuntamiento y Benito Toboso.

José Luis Jiménez aclara que esta tamborada se ha planteado como las de Miércoles, Jueves Santo y Sábado Santo, de tal manera que los participantes deberán ir ataviados con túnica y pañuelo.

"LA PROTESTA MASCARADA"

Ese mismo día, a las 18.00 horas, y mientras los tambores suenan en la calle, el salón de actos del Museo de la Semana Santa y Tamborada de Hellín (MUSS) acogerá una conferencia y la presentación del libro 'La protesta mascarada de 1876' de Francisco Peñalver y Antonio del Carmen.

En él, según el presidente de la Asociación, se da cuenta de cómo los "nazarenos con tambor y pita" quedaron expulsados de los desfiles religiosos, debido a "actos irreverentes" motivados por una "revuelta política", obteniendo posteriormente permiso para tocar el tambor fuera de la procesión, dando origen a la tamborada.

El libro se pondrá a la venta a un precio simbólico de 5 euros, y con él, ha añadido Jiménez, "mucha gente se va a llevar sorpresas sobre la tamborada".

Cuando este acto termine está prevista una concentración de autoridades y tamborileros en la plaza de la iglesia, con lo que finalizará esta programación por el 150 aniversario, en cuya organización, junto a la Asociación, participa también el Ayuntamiento de Hellín y la Diputación de Albacete.