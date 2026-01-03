El Herbario del IRIAF se sumará a la Asociación de Herbarios Ibero- Macaronésicos, reforzando su proyección científica

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, y el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández, en el Herbario del IRIAF ubicado en el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito. - JCCM

CUENCA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Herbario del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), que ubicado en el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito es referente para el estudio y la conservación de la flora de Castilla-La Mancha, cuenta actualmente con unos 15.000 pliegos, lo que lo sitúa como uno de los más importantes de la región, junto con el del Jardín Botánico de Albacete.

Los ejemplares recolectados son prensados, etiquetados, desinfectados mediante congelación, informatizados e incorporados a una base de datos y fotografiados a alta resolución.

Según informa el Gobierno regional, el IRIAF incorporó a mediados de 2024 esta nueva línea de investigación forestal, que se ampliará este nuevo año con una segunda plaza de biólogo forestal.

En este tiempo, se han desarrollado diversos proyectos y una intensa actividad de transferencia del conocimiento a través de publicaciones, cursos, ponencias y congresos, especialmente en el ámbito de la flora y la vegetación.

El Herbario IRIAF-Albaladejito forma parte del IndexHerbariorum, el principal directorio mundial de herbarios, y está previsto que se incorpore en 2026 a la Asociación de Herbarios Ibero- Macaronésicos (AHIM), lo que reforzará su proyección científica nacional e internacional.

El trabajo desarrollado en el último año ha permitido la publicación reciente del catálogo florístico de las provincias de Cuenca y Guadalajara, además de numerosos artículos científicos, entre los que destaca el descubrimiento de un nuevo híbrido vegetal, la milenrama conquense (Achillea x conquensis).

A largo plazo, los objetivos son la elaboración del catálogo florístico de Castilla-La Mancha, avanzar en estudios sobre hábitats y especies amenazadas y en proyectos de recuperación de la flora, por ejemplo, en zonas afectadas por incendios.

Desde este centro se trabaja, además, con una vocación abierta y colaborativa, animando a investigadores y personas dedicadas a la recolección botánica a aportar ejemplares, con el fin de seguir enriqueciendo una herramienta científica pública clave para la conservación de la flora regional.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, y el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández, han visitado este espacio, donde de la mano del investigador Óscar García Sánchez y del director del centro, Luis de León Larrainzar, han conocido la evolución del herbario y sus principales líneas de investigación.

Marian López ha subrayado que el herbario es una herramienta fundamental no sólo para la investigación científica, sino también para la conservación de la flora, la planificación del territorio y el asesoramiento en actuaciones de recuperación ambiental, como las que se llevan a cabo en zonas afectadas por incendios forestales.