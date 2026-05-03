Herido por arma blanca durante una reyerta en Albacete

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ALBACETE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha resultado herido este domingo por arma blanca en el tórax durante una reyerta ocurrida en la calle Blasco de Garay, en Albacete.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso ha tenido lugar a las 8.05 horas.

El herido, grave, ha sido atendido y trasladado por una UVI hasta el Hospital General Universitario de Albacete. También se han desplazado hasta el lugar Policía Local y Policía Nacional