Herido un ciclista tras sufrir caída y precipitarse por el terraplén de la carretera en Paredes de Escalona

Hospital Universitario de Toledo - JCCM

TOLEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido este martes tras sufrir un caída de su bicicleta, precipitándose por el terraplén de la carretera en el término municipal de Paredes de Escalona (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 17.04 horas en el kilómetro 6 de la carretera CM-543. Ha sido necesaria la colaboración entre los bomberos y los servicios sanitarios para el rescate del herido.

El afectado, un hombre de 61 años, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo también han participado bomberos de Santa Olalla, una UVI, un médico de Urgencias y la Guardia Civil.