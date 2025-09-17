Herido un hombre tras recibir una cornada en la plaza de toros de Mondéjar

GUADALAJARA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido grave este miércoles tras recibir una cornada durante una suelta en la plaza de toros de Mondéjar (Guadalajara).

El hombre, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha sido trasladado en helicóptero sanitario al hospital 12 de Octubre de Madrid.

El aviso del suceso se ha recibido a las 17.57 horas y hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y el helicóptero sanitario.