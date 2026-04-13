Herido un trabajador tras precipitarse desde 7 metros de altura mientras arreglaba un tejado en Cuenca

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 25 años se ha precipitado desde una altura de 7 metros mientras estaba arreglando un tejado en Cuenca, por lo que ha sido trasladado al hospital de la capital.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 11.48 horas en la Avenida Cruz Roja Española en el edificio de Correos Express.

Ha sido atendido y trasladado por la UVI al Hospital de Cuenca y hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional y la Policía Local.