Hernando destaca la unidad institucional y social por el AVE en Toledo en "rechazo" a la propuesta del Ministerio

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado este miércoles la unidad institucional --entre la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo-- y social que hay en torno a las alegaciones a presentar en el trazado del AVE a su paso por la capital regional, en "rechazo" a la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que --ha dicho-- "supondría un grave perjuicio para la declaración de Toledo como ciudad de Patrimonio de la Humanidad".

En rueda de prensa, ha manifestado, tras la presentación ofrecida por el alcalde capitalino, Carlos Velázquez, sobre las alegaciones de la ciudad al trazado, que lo que venía planteando la Junta es "de manera prácticamente idéntica" algo "muy similar" a lo que el Ayuntamiento de Toledo ha terminado presentando este miércoles.

"Es decir, que hay unidad institucional en cuanto al rechazo de la propuesta del Ministerio, como hay también un rechazo por parte de prácticamente el conjunto de la sociedad", ha dicho, para señalar que incluso aquellos que plantean la opción de 'Toledo central' como su "alternativa favorita", en referencia a Vox y al Colegio de Caminos, "lo plantean con tales modificaciones que es tanto como decir que la propuesta del Ministerio tampoco les resulta válida".

ICOMOS PIDE AL MINISTERIO QUE ESTUDIE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Asimismo, ha indicado que la directora general de Transportes y Movilidad de la Junta, Lucía Balmaseda, ha mantenido este mismo miércoles una reunión con el Ministerio, en la que también ha estado presente Icomos que, según ha señalado, le ha reclamado al departamento de Óscar Puente que debe estudiar todas las alternativas posibles a este trazado del AVE a su paso por Toledo.

En ese sentido, ha advertido a los técnicos del Ministerio que "no puede haber más trampas en este proceso" porque, ha señalado, "incluso haciendo uso de la misma metodología del Ministerio con un análisis multicriterio, teniendo en cuenta las mediciones reales en cuestiones medioambientales y en cuestiones de funcionalidad, saldría que la alternativa finalmente propuesta debería ser 'Toledo exterior' al presentar mejores comportamientos".

Un criterio que establece el borrador de alegaciones del Gobierno regional del que Hernando solo ha avanzado este hecho ya que se lo va a presentar esta misma tarde a las asociaciones de vecinos de Toledo y será en próximas semanas cuando se dará a conocer al público general a través de la prensa.

Es en este punto, ha destacado que las reuniones que la Consejería está manteniendo con el Ministerio están dando "mejores expectativas" de las que, "por desgracia", se están produciendo a nivel técnico con algunos de los representantes del departamento dirigido por Óscar Puente, ya "que incluso llega el caso en algunas ocasiones en las que, ante la falta de argumentos, se levantan de la mesa y se van. Este es el nivel de gravedad", ha lamentado.

Es por ello que ha vuelto a resaltar la unidad institucional y social que hay para evitar un "atropello patrimonial" tras el planteamiento que ha hecho el Ayuntamiento de Toledo del que ha afirmado que es "prácticamente idéntico" al que viene defendiendo la Junta en "estas últimas semanas y estos últimos meses".

ESTACIÓN PASANTE EN EL POLÍGONO

"Es decir, defendemos que Santa Bárbara se mantenga como estación de avance para viajeros, turistas y quienes trabajan en Madrid o en Toledo, pero, a su vez, tenemos que evitar el que sea una estación pasante que atropella por completo el patrimonio de la ciudad. Por lo tanto, no queda más remedio que plantear otra estación de largo recorrido que sí sea pasante en el antiguo matadero", ha subrayado.

Con todo, ha pedido al Ministerio que "no se enroque" porque esto no se trata de "un capricho" sino de qué es lo mejor para Toledo, y qué es lo mejor para la operativa de un ferrocarril "que tiene que seguir dando servicios para los turistas y para los trabajadores y nos tiene que poder permitir conectarnos con la alta velocidad a lo largo y ancho de la península".

En este sentido, ha puesto en valor que tanto las alegaciones del Gobierno regional como las del Ayuntamiento también se "dan la mano" a la hora de plantear que haya ramales de conexión que permitan igualmente conectar con la línea de alta velocidad de Sevilla.

Preguntado por el hecho de que el alcalde haya dicho que la propuesta del Ayuntamiento de Toledo está enclavada dentro de 'Toledo central' y no 'Toledo exterior', que es la que defiende la Junta, el consejero ha explicado que "es mejor" plantearlo formalmente como una mejora de una de las dos alternativas que como una alternativa nueva.

Porque, ha añadido, si se tratase de una alternativa nueva requeriría de nuevos procesos de información pública y conllevaría retrasos en la administración. "Lo importante es que sea mejora y que no sea alternativa nueva", ha indicado, para agregar que, a efectos prácticos, lo que ha presentado hoy el Ayuntamiento "no es la opción central" porque ésta dice que la estación de Santa Bárbara es pasante, "y lo que ha planteado hoy el Ayuntamiento es que Santa Bárbara siga siendo estación término y que la que sea pasante sea la estación que esté en el Matadero".

"Por lo tanto, me da igual, no vamos a discutir si son galgos o podencos en un aspecto técnico, jurídico, para evitar retrasos en el procedimiento, cuando en realidad lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo. ¿Realmente eso quiere alguien decir que es central mejorada o exterior mejorada? Eso es lo de menos. Lo importante de verdad es que no hay un puente de 15 metros al lado del puente de Azarquiel", ha concluido.