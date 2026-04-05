El hospital de Toledo realiza por primera vez una cirugía de prótesis bilateral en una única intervención

Profesionales de la Unidad de Cadera del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. - JCCM

TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cadera del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha realizado por primera vez una cirugía de prótesis bilateral de cadera mediante abordaje anterior en un solo tiempo quirúrgico, una técnica innovadora y mínimamente invasiva que mejora la recuperación del paciente.

El doctor Nicolás Méndez, traumatólogo de la Unidad de Cadera, indica que la cirugía bilateral en un solo tiempo es un procedimiento "seguro y eficaz", que permite reducir la estancia hospitalaria, acelerar la recuperación funcional y evita al paciente tener que someterse a dos intervenciones separadas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El doctor Méndez explica que esta técnica consiste en realizar una incisión en la cara anterior de la cadera separando los músculos para acceder a la articulación, de manera que la recuperación postoperatoria del paciente es más rápida y se reduce el dolor. Al realizar la cirugía tumbado boca arriba se puede hacer este procedimiento quirúrgico en ambos lados sin tener que cambiar de posición al paciente y se optimiza el quirófano.

Esta opción resulta especialmente beneficiosa para pacientes con artrosis bilateral severa o necrosis avascular en ambas caderas, patologías que generan dolor intenso y una importante limitación para actividades tan básicas como caminar, subir escaleras o vestirse, afectando de manera significativa a su calidad de vida.

Este procedimiento está indicado en pacientes con buen estado general de salud y adecuado control de enfermedades crónicas. Habitualmente se realiza en personas de entre 20 y 65 años, aunque la indicación puede ampliarse de forma individualizada a pacientes mayores con alto nivel funcional. Además, se valoran otros factores como el índice de masa corporal, los niveles de hemoglobina, la ausencia de infección activa y el apoyo familiar para el postoperatorio.

Tras la intervención el paciente recibe el alta hospitalaria en un plazo de 24 a 48 horas y, después de un periodo de recuperación, en la mayoría de los casos, los pacientes pueden reincorporarse gradualmente a su actividad habitual entre 2 y 4 meses.

Para poder llevar a cabo esta innovadora intervención, los especialistas se han formado en hospitales nacionales e internacionales para conocer detalles técnicos y aprender los protocolos postquirúrgicos de cada centro y así conseguir optimizar el procedimiento con menores estancias hospitalarias y minimizar el tiempo de curación del paciente y su incorporación a su vida cotidiana.

Con la realización de esta primera cirugía bilateral de cadera en un solo tiempo, el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, dirigido por el doctor Félix Sánchez, consolida su compromiso con la innovación quirúrgica, la incorporación de técnicas menos invasivas y la mejora de los resultados en salud.

La Unidad de Cadera, formada por los doctores Paula Romera, Isidro Rivera y Nicolás Méndez, aborda de manera integral la patología degenerativa articular en todos sus estadios con la realización de artroscopia, prótesis y reconstrucción de cadera.