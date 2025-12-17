Hospitalizado un conductor con quemaduras graves tras encender un hornillo en la cabina de su camión en Hellín

Archivo - Hospital Hellín (Albacete) - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

ALBACETE 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión, de 37 años de edad, ha sido hospitalizado este miércoles con quemaduras graves tras resultar herido al encender un hornillo en la cabina de este vehículo en Hellín (Albacete).

Tal y como han precisado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 10.09 horas en la A-30 kilómetro 69 sentido Murcia, en un punto cercano a una vía de servicio.

Tras encender el hornillo, se le ha prendido la ropa y por ello, este hombre ha sufrido quemaduras de gravedad. Una UVI le ha atendido y trasladado al hospital de Hellín. La Guardia Civil también se ha personado en el suceso.