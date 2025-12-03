Hospitalizado un hombre de 42 años tras ser agredido con una muleta en un robo en Cuenca

Archivo - Ambulancia. - UGT - Archivo

CUENCA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha sido ingresado en la madrugada de este miércoles en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca tras ser agredido durante un robo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido realizado sobre las 3.41 horas, tras resultar asaltada la víctima en la vía pública, en la calle Joaquín Rojas de la capital conquense.

Tras personarse en el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, han podido comprobar que la víctima había recibido un fuerte golpe en la cabeza con una muleta, utilizada como arma durante el robo.

La víctima ha sido trasladad en una ambulancia de soporte vital básico al centro hospitalario.