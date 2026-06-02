Hospitalizado un hombre de 50 años tras sufrir quemaduras en un incendio en un hotel en Guadalajara

Archivo - UVI móvil. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha sido trasladado desde Guadalajara al Hospital de La Paz, en Madrid, tras sufrir quemaduras graves en un incendio en un hotel de la capital alcarreña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 16.34 horas tras comenzar el fuego en el colchón de una habitación del hotel, situado en la calle Teniente Figueroa.

Al lugar de los hechos han acudido bomberos del Parque de Guadalajara, que han extinguido el fuego, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, junto a la UVI móvil que ha trasladado a la víctima al centro hospitalario madrileño.